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Qual a relação de Rodri? As falhas do Real Madrid comprovam a agenda de Mourinho

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Os pedidos não atendidos de Mourinho assombram o Real Madrid: defesa e meio-campo em evidência

As deficiências no elenco do Real Madrid colocam em evidência a importância das contratações solicitadas pelo técnico português José Mourinho, que o clube não conseguiu concretizar no verão de 2026.

O jornal Sport relatou, em uma reportagem, que Mourinho chegou ao clube merengue com uma ideia bastante clara sobre o que precisava para reconstruir a equipe.

O clube atendeu a boa parte dos pedidos do treinador, com as chegadas de Ibrahima Konaté, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomande e Esse.

Porém, duas posições acabaram não sendo reforçadas: a de um zagueiro adicional ao lado do já mencionado Konaté, e a de um meio-campista capaz de dar um sentido diferente ao estilo de jogo.


  • RodriGetty Images

    Fracasso na contratação de Rodri

    No que diz respeito ao meio-campo, Mourinho tinha um objetivo muito específico: o técnico português queria um jogador capaz de organizar a equipe a partir de trás, dando serenidade, equilíbrio e capacidade de decisão a uma zona que durante muito tempo gerava dúvidas no estádio Bernabéu.

    O nome que ganhou destaque com força foi Rodri, e o Real Madrid fez tudo o que estava ao seu alcance para convencer o internacional espanhol, a ponto de o próprio Mourinho ter conversado com ele pessoalmente, mas o jogador acabou optando pelo Barcelona.

    O que chama a atenção é que o clube também não tentou contratar nenhuma das alternativas que o mercado de transferências oferecia.

    E o próprio Mourinho tratou de minimizar publicamente a importância daquela negociação. Após o fracasso na contratação de Rodri, afirmou que o Real Madrid não sofria com falta de jogadores nessa posição, e lembrou que tinha Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva e Arda Güler.

    O técnico português explicou que Rodri seria a "cereja do bolo". Aquilo funcionou como uma tentativa de encerrar o assunto publicamente, embora a verdade seja que o treinador havia definido essa posição como uma das prioridades do seu projeto ao chegar ao clube.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Ignora a contratação de mais um zagueiro

    Já o outro pedido que não se concretizou foi a contratação de um zagueiro. O Real Madrid acertou com Konaté, mas Mourinho queria reforçar o setor defensivo de forma mais contundente, depois de este ter sido um dos pontos mais frágeis da equipe nos anos anteriores.

    O clube chegou a estudar a possibilidade de abrir espaço para outro zagueiro caso algum dos jogadores deixasse a equipe, mas as coisas acabaram não avançando.

    Raúl Asencio se lesionou e permaneceu no elenco, e a janela de transferências se encerrou sem a contratação do zagueiro adicional que o treinador havia solicitado.

    E é precisamente na defesa que surge o primeiro sinal que leva a recorrer novamente à lista de pedidos de Mourinho.

    As lesões atingiram justamente o setor defensivo: Asencio ainda não conseguiu disputar sua primeira partida sob o comando do treinador e enfrenta agora um período de ausência que varia entre dois e quatro meses por causa de uma fratura no osso da perna, enquanto Konaté e Militão também sofrem com problemas físicos.

    As opções parecem limitadas nessa posição, especialmente com a suspensão de Huijsen para o próximo jogo por causa de sua expulsão na partida do dérbi. Mas o debate mais interessante talvez esteja no meio-campo.

    Em um dos primeiros jogos da temporada, Mourinho recorreu a escalar Trent Alexander-Arnold nessa posição ao lado de Valverde, em um experimento que terminou em claro fracasso.

    Temporada após temporada, parece que todos, de fora do clube, enxergam um problema comum na forma como o elenco é montado, enquanto, de dentro do clube, esse problema aparentemente não existe.

    O treinador português possui um elenco com capacidades enormes, e ele próprio defendeu publicamente as qualidades dos jogadores de meio-campo e de defesa de sua equipe.

    Ainda assim, não se pode ignorar que, se o Real Madrid tivesse atendido a todos os pedidos do treinador português, Mourinho teria agora jogadores adicionais que poderiam ter desempenhado um papel fundamental no rumo da temporada.

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