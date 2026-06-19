Pulisic não vai conseguir jogar; está fora do jogo entre EUA e Austrália. Ibrahimovic mantém a calma: “É certo não arriscá-lo; ele vai voltar no próximo jogo”

O ex-jogador do Chelsea não se recuperou da lesão na panturrilha sofrida há alguns dias na partida contra o Paraguai. Considerando os três pontos já conquistados e a boa situação na classificação, o ex-técnico do Spurs decidiu não arriscar seu craque e nem mesmo colocá-lo no banco de reservas.





Zlatan Ibrahimovic, comentarista da Fox Sports, não se mostrou preocupado com a ausência do jogador do Milan: “Não há motivo para arriscá-lo. Se você pretende chegar o mais longe possível no torneio, precisa utilizar todos os jogadores. Se você tem algum problema, é melhor arriscar no primeiro jogo: você conquistou os três pontos na estreia e hoje ele não está disponível. Mas provavelmente ele voltará para a próxima partida. Se vencerem hoje, estão classificados e podem poupar o jogador para a próxima fase do torneio”.





Entre os destaques da estreia dos Estados Unidos, Pulisic havia sido substituído no intervalo contra o Paraguai devido às sequelas da lesão na panturrilha. Nas últimas sessões de treino, ele vinha treinando separadamente, o que demonstra que ainda precisa recuperar a forma.