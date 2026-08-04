O PSG registrou seu interesse em contratar o defensor do Barcelona Kounde durante a janela de transferências de verão, segundo o Fichajes. O internacional francês de 27 anos surgiu como um pedido específico do técnico do PSG, Luis Enrique. Os campeões franceses já estão em conversas abertas com o Barcelona sobre uma transferência do atacante Torres. O PSG pretende usar essas negociações já existentes para costurar um acordo por Kounde e levá-lo de volta à sua terra natal.

De acordo com a RMC Sport, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está liderando pessoalmente a investida pelo defensor versátil, com o objetivo de colocá-lo sob o comando de Enrique.



