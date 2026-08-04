Getty Images Sport
Traduzido por
PSG mira o defensor do Barcelona Jules Kounde como parte de dupla investida por transferências no verão
PSG mira outra investida no Barcelona
O PSG registrou seu interesse em contratar o defensor do Barcelona Kounde durante a janela de transferências de verão, segundo o Fichajes. O internacional francês de 27 anos surgiu como um pedido específico do técnico do PSG, Luis Enrique. Os campeões franceses já estão em conversas abertas com o Barcelona sobre uma transferência do atacante Torres. O PSG pretende usar essas negociações já existentes para costurar um acordo por Kounde e levá-lo de volta à sua terra natal.
De acordo com a RMC Sport, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está liderando pessoalmente a investida pelo defensor versátil, com o objetivo de colocá-lo sob o comando de Enrique.
- (C)Getty Images
Um retorno à sua posição natural
Enrique e a comissão técnica parisiense têm um plano tático claro para Kounde. A intenção é utilizá-lo em sua posição natural, como zagueiro, função que ele exerceu principalmente antes de sua ida para o Camp Nou.
O PSG quer repetir investidas bem-sucedidas anteriores no Barcelona, tendo contratado anteriormente Ousmane Dembele e Lionel Messi do clube catalão. O time da Ligue 1 acredita firmemente que pode convencer Kounde a se juntar ao projeto ao lhe garantir minutos consistentes e fixos no coração de sua defesa.
Mudança de postura no Camp Nou
A postura do Barcelona sobre vender Kounde mudou após uma temporada irregular sob o comando do técnico Hansi Flick. O defensor já não é mais considerado uma peça intocável dentro do elenco principal. A presença de Eric Garcia e a incorporação de Joao Cancelo ameaçam diretamente reduzir drasticamente o tempo de jogo de Kounde na lateral direita na próxima temporada.
O presidente do clube, Joan Laporta, e o diretor esportivo, Deco, reconhecem que não receberão as ofertas de € 70 milhões (£ 60 mi) que rejeitaram no ano passado. No entanto, acreditam que uma proposta financeira razoável ajudaria significativamente a aliviar a folha salarial do clube.
- Getty Images Sport
Oferta conjunta é esperada em agosto
A diretoria do Barcelona estaria aberta a autorizar a saída de Kounde e Torres antes do fechamento da janela de transferências. Representantes do PSG têm uma reunião formal marcada com a direção esportiva do Barcelona na segunda semana de agosto. O principal objetivo da cúpula parisiense é apresentar uma oferta conjunta inicial e concreta por Kounde e Torres antes do início da nova temporada da Ligue 1.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.