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Yosua Arya

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PSG mira o defensor do Barcelona Jules Kounde como parte de dupla investida por transferências no verão

Mercado da bola
J. Kounde
PSG
Barcelona
La Liga
Campeonato Francês
F. Torres

O Paris Saint-Germain demonstrou forte interesse em contratar o zagueiro do Barcelona Jules Kounde neste verão. O PSG espera aproveitar as conversas em andamento por Ferran Torres para negociar um acordo duplo com o Barcelona.

  • PSG mira outra investida no Barcelona

    O PSG registrou seu interesse em contratar o defensor do Barcelona Kounde durante a janela de transferências de verão, segundo o Fichajes. O internacional francês de 27 anos surgiu como um pedido específico do técnico do PSG, Luis Enrique. Os campeões franceses já estão em conversas abertas com o Barcelona sobre uma transferência do atacante Torres. O PSG pretende usar essas negociações já existentes para costurar um acordo por Kounde e levá-lo de volta à sua terra natal.

    De acordo com a RMC Sport, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está liderando pessoalmente a investida pelo defensor versátil, com o objetivo de colocá-lo sob o comando de Enrique.


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  • kounde(C)Getty Images

    Um retorno à sua posição natural

    Enrique e a comissão técnica parisiense têm um plano tático claro para Kounde. A intenção é utilizá-lo em sua posição natural, como zagueiro, função que ele exerceu principalmente antes de sua ida para o Camp Nou.

    O PSG quer repetir investidas bem-sucedidas anteriores no Barcelona, tendo contratado anteriormente Ousmane Dembele e Lionel Messi do clube catalão. O time da Ligue 1 acredita firmemente que pode convencer Kounde a se juntar ao projeto ao lhe garantir minutos consistentes e fixos no coração de sua defesa.

  • Mudança de postura no Camp Nou

    A postura do Barcelona sobre vender Kounde mudou após uma temporada irregular sob o comando do técnico Hansi Flick. O defensor já não é mais considerado uma peça intocável dentro do elenco principal. A presença de Eric Garcia e a incorporação de Joao Cancelo ameaçam diretamente reduzir drasticamente o tempo de jogo de Kounde na lateral direita na próxima temporada.

    O presidente do clube, Joan Laporta, e o diretor esportivo, Deco, reconhecem que não receberão as ofertas de € 70 milhões (£ 60 mi) que rejeitaram no ano passado. No entanto, acreditam que uma proposta financeira razoável ajudaria significativamente a aliviar a folha salarial do clube.

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    Oferta conjunta é esperada em agosto

    A diretoria do Barcelona estaria aberta a autorizar a saída de Kounde e Torres antes do fechamento da janela de transferências. Representantes do PSG têm uma reunião formal marcada com a direção esportiva do Barcelona na segunda semana de agosto. O principal objetivo da cúpula parisiense é apresentar uma oferta conjunta inicial e concreta por Kounde e Torres antes do início da nova temporada da Ligue 1.

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