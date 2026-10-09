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PSG dá folga a Ousmane Dembele e Nuno Mendes, e dupla de estrelas vai perder retorno na Ligue 1
Luis Enrique administra a condição física do elenco
O PSG se prepara para disputar seu próximo compromisso na Ligue 1 sem dois de seus talentos mais explosivos. A diretoria do clube, em conjunto com o técnico Luis Enrique e o departamento de futebol, decidiu conceder a Dembele e Mendes um tempo extra de folga para se recuperarem de um calendário desgastante. Esse movimento tático garante que os jogadores possam recarregar as energias antes de um trecho vital da temporada, tanto no cenário doméstico quanto no europeu.
A decisão foi comunicada formalmente pelo clube para administrar a pesada carga física imposta a seus astros internacionais. Um comunicado divulgado pelos gigantes franceses confirmou o acordo: "Em acordo com o técnico e o diretor esportivo, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes estão recebendo um período de descanso. Eles retomarão os treinamentos no sábado, 10 de outubro, e no domingo, 11 de outubro, respectivamente."
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Preocupações com a carga de trabalho de Dembele e Mendes
A necessidade de descanso decorre de uma movimentada Data Fifa, na qual ambos os jogadores tiveram participação intensa por suas respectivas seleções. Dembélé atuou nas quatro partidas mais recentes da França, uma carga de trabalho que gerou debate sobre sua sustentabilidade física, dado seu histórico de problemas musculares. Não é a primeira vez que o ex-jogador do Barcelona é poupado com cautela nesta temporada, já tendo anteriormente ficado fora de uma viagem a Lille, em agosto, por motivos semelhantes.
Da mesma forma, Mendes tem sido presença constante por Portugal, somando quatro partidas consecutivas como titular em um intervalo de dez dias. O lateral-esquerdo de 24 anos é uma peça vital no sistema ofensivo do PSG, mas seu estilo de alta intensidade exige monitoramento cuidadoso. Oferecer essa pausa permite que Mendes evite o risco de esgotamento em uma temporada que conta com um calendário europeu ampliado.
Foco se volta para a Liga dos Campeões
Embora a dupla vá desfalcar o Paris Saint-Germain no Parc des Princes neste sábado, a expectativa é de que ambos retornem ao grupo quase imediatamente após o fim de semana. Os dois devem fazer parte da delegação para o confronto da segunda rodada da Champions League. O PSG tem viagem marcada para o Etihad Stadium na próxima quarta-feira, para um duelo de peso contra o Manchester City.
Ter Dembele e Mendes descansados para a viagem à Inglaterra é uma prioridade clara para Enrique. A flexibilidade tática oferecida pelos dois jogadores, com o drible no um contra um de Dembele e as ultrapassagens de Mendes, será crucial contra a equipe da Premier League.
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Profundidade do elenco colocada à prova
A ausência de dois titulares habituais abre uma oportunidade para jogadores menos utilizados defenderem seu espaço diante da comissão técnica. Como o retorno à Ligue 1 contra o Le Mans é visto como um compromisso administrável, Enrique provavelmente vai rodar sua equipe titular, testando a profundidade de um elenco que passou por mudanças significativas ao longo do último ano. O espanhol tem frequentemente destacado a importância de um esforço coletivo, em vez de depender apenas do brilho individual das estrelas. Por enquanto, o foco segue em garantir os três pontos em casa antes de as luzes glamourosas da Champions League voltarem a ocupar o centro das atenções.
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