O PSG se prepara para disputar seu próximo compromisso na Ligue 1 sem dois de seus talentos mais explosivos. A diretoria do clube, em conjunto com o técnico Luis Enrique e o departamento de futebol, decidiu conceder a Dembele e Mendes um tempo extra de folga para se recuperarem de um calendário desgastante. Esse movimento tático garante que os jogadores possam recarregar as energias antes de um trecho vital da temporada, tanto no cenário doméstico quanto no europeu.

A decisão foi comunicada formalmente pelo clube para administrar a pesada carga física imposta a seus astros internacionais. Um comunicado divulgado pelos gigantes franceses confirmou o acordo: "Em acordo com o técnico e o diretor esportivo, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes estão recebendo um período de descanso. Eles retomarão os treinamentos no sábado, 10 de outubro, e no domingo, 11 de outubro, respectivamente."







