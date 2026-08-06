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Próximo técnico da Inglaterra? O “workaholic” Eddie Howe é apontado para substituir Thomas Tuchel após saída emocionante do Newcastle
Given apoia Howe para cargo na Inglaterra
Given apontou Howe como o candidato ideal para assumir o comando da seleção inglesa no futuro. Apesar de Thomas Tuchel ocupar atualmente o cargo, Given acredita que Howe reúne todos os atributos necessários para liderar o país, desde que tire um tempo para recarregar as energias após sua saída de St James' Park.
"Eddie Howe como próximo técnico da Inglaterra? Acho que ele preenche todos os requisitos, não é? Ele será fortemente ligado a isso", disse Given à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds do futebol. "Obviamente, Thomas Tuchel assinou um novo contrato antes da Copa do Mundo e eu não pensaria que a posição dele estivesse em dúvida, embora os torcedores da Inglaterra possam ter tido outras ideias na manhã seguinte ao jogo contra a Argentina."
Ele acrescentou que, embora Howe provavelmente tenha aspirações de comandar seu país, o timing segue como a única variável: "Esse desejo virá em 12 meses ou em cinco anos? Só Eddie sabe a resposta para isso."
- Getty Images Sport
Um "viciado em trabalho" precisando de descanso
A intensidade de comandar um clube do tamanho do Newcastle parece ter cobrado seu preço do técnico de 48 anos. Após a saída de Howe do cargo de técnico do Newcastle, Given destacou o enorme sacrifício pessoal envolvido. "Pelo que ouvi, pode muito bem ser que Eddie queira dar um passo para trás e se afastar de tudo agora para recarregar as baterias, e eu não ficaria surpreso se ele tirasse um tempo, talvez um ano fora do futebol", acrescentou o ex-goleiro.
"Falando com pessoas de lá, ele é um viciado em trabalho", continuou Given. "Ele chegava às seis da manhã, saía às oito ou nove da noite, sete dias por semana. Estava totalmente dedicado. Tenho certeza de que ele perdeu muito tempo de qualidade com esta família, e os torcedores não veem esse lado do jogo. Todo mundo apenas pensa que ele é mais um técnico bem pago da Premier League e que tem o melhor de tudo, mas tudo isso tem um custo."
Deixando um legado duradouro em Tyneside
A saída de Howe marca o fim de uma era transformadora para o Newcastle United, período em que o clube saiu da ameaça de rebaixamento para as alturas das competições europeias e encerrou um jejum de 70 anos sem títulos com um histórico triunfo na Copa da Liga Inglesa. Given insiste que o impacto de Howe o coloca ao lado das figuras mais lendárias da história do clube.
"Howe fez um trabalho incrível como técnico do Newcastle United, realmente fez", destacou Given. "Quando ele assumiu, o time estava em 19º lugar na Premier League. Ele levou o clube à Champions League duas vezes, conquistou o primeiro troféu doméstico em 70 anos, e eu poderia continuar listando tudo o que ele alcançou!
"Vai haver muita emoção em Tyneside por causa disso. Já foram duas semanas emocionantes no Newcastle com o triste falecimento de Kevin Keegan, e acho que Eddie também criou um tipo de conexão semelhante com o povo de Newcastle, como Kevin e Bobby Robson tiveram antes dele.
"Ele realmente entendeu a cidade e seu povo. Morava na cidade. Acho que os torcedores vão sentir muito a saída dele."
- AFP
Newcastle entra em uma nova era
Enquanto Howe se prepara para seu período sabático, o clube agiu rapidamente para preencher a lacuna, confirmando que Matthias Jaissle foi oficialmente nomeado como seu novo técnico principal. O treinador alemão chega do Al-Ahli com uma filosofia de alta intensidade, mas enfrenta um desafio significativo após as saídas de estrelas importantes como Anthony Gordon e Sandro Tonali durante um verão de enorme turbulência no clube.
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