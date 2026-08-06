Given apontou Howe como o candidato ideal para assumir o comando da seleção inglesa no futuro. Apesar de Thomas Tuchel ocupar atualmente o cargo, Given acredita que Howe reúne todos os atributos necessários para liderar o país, desde que tire um tempo para recarregar as energias após sua saída de St James' Park.

"Eddie Howe como próximo técnico da Inglaterra? Acho que ele preenche todos os requisitos, não é? Ele será fortemente ligado a isso", disse Given à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds do futebol. "Obviamente, Thomas Tuchel assinou um novo contrato antes da Copa do Mundo e eu não pensaria que a posição dele estivesse em dúvida, embora os torcedores da Inglaterra possam ter tido outras ideias na manhã seguinte ao jogo contra a Argentina."

Ele acrescentou que, embora Howe provavelmente tenha aspirações de comandar seu país, o timing segue como a única variável: "Esse desejo virá em 12 meses ou em cinco anos? Só Eddie sabe a resposta para isso."







