De acordo com uma reportagem do Bild, Franck Ribéry também estaria prestes a assinar contrato com o clube alemão recordista de títulos. O francês seria, portanto, candidato ao cargo de assistente técnico da segunda equipe do Bayern de Munique, ou seja, o futuro assistente de Dante.
Traduzido por
Próximo retorno espetacular: será que mais uma lenda do clube volta ao FC Bayern?
Segundo a Sky Sport, o zagueiro central brasileiro já teria assinado contrato com o Bayern – a partir do próximo verão, ele assumiria o lugar de Holger Seitz como novo técnico da equipe sub-23 do clube.
Seitz treina a segunda equipe desde 2020, com uma breve interrupção, e levou a equipe reserva, entre outras conquistas, ao título da Regionalliga na temporada 2018/19. Ele deixa o cargo de treinador no âmbito da ampla reestruturação liderada pelo novo diretor do campus, Michael Wiesinger. No entanto, ele poderia permanecer no clube em outra função.
- Getty Images
Ribery jogou pelo FC Bayern de Munique durante doze anos
Ribery, por sua vez, parece estar disposto a voltar à Säbener Straße, embora ainda não esteja totalmente claro se e como esse retorno poderá realmente acontecer, nem qual função o jogador de 43 anos acabaria assumindo.
Ribery, que jogou pelo Bayern entre 2007 e 2019 e se tornou um queridinho da torcida em Munique, encerrou sua carreira de jogador em 2022 no US Salernitana, atual time da terceira divisão italiana. Posteriormente, o francês trabalhou até março de 2024 como treinador técnico no clube italiano, portanto, já possui experiência na área de treinamento.
Já em 2025, ele havia se pronunciado sobre seus planos como técnico. “Concluí com sucesso a licença de treinador UEFA A no ano passado”, disse o francês na época ao jornal Bild. No outono passado, ele iniciou o curso para a licença Pro, que lhe permite treinar times profissionais.