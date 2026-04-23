Próximo retorno espetacular: será que mais uma lenda do clube volta ao FC Bayern?

Ribery, por sua vez, parece estar disposto a voltar à Säbener Straße, embora ainda não esteja totalmente claro se e como esse retorno poderá realmente acontecer, nem qual função o jogador de 43 anos acabaria assumindo.

Ribery, que jogou pelo Bayern entre 2007 e 2019 e se tornou um queridinho da torcida em Munique, encerrou sua carreira de jogador em 2022 no US Salernitana, atual time da terceira divisão italiana. Posteriormente, o francês trabalhou até março de 2024 como treinador técnico no clube italiano, portanto, já possui experiência na área de treinamento.

Já em 2025, ele havia se pronunciado sobre seus planos como técnico. “Concluí com sucesso a licença de treinador UEFA A no ano passado”, disse o francês na época ao jornal Bild. No outono passado, ele iniciou o curso para a licença Pro, que lhe permite treinar times profissionais.