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'Próximo Kvaratskhelia!' - Arsenal supera Liverpool e Juventus para contratar joia georgiana
Arsenal vence corrida por sensação georgiana
O Arsenal concluiu a contratação da promessa georgiana Andria Bartishvili, garantindo ao seu departamento de observação mais um grande acerto no recrutamento. O jogador de 17 anos assinou um pré-contrato com o gigante do norte de Londres, e o acordo prevê que ele se transfira oficialmente em julho.
Amplamente apontado como o "próximo Kvaratskhelia" nos círculos de observação, o adolescente é comparado diretamente ao seu famoso compatriota Khvicha Kvaratskhelia. Conhecido por sua versatilidade técnica, Bartishvili oferece profundidade impressionante ao ataque, atuando com alta eficiência tanto como meia-atacante quanto aberto pelas pontas.
- AFP
Bartishvili brilha no palco europeu
Atualmente em grande fase por empréstimo no Iberia 1999, da primeira divisão da Geórgia, o adolescente está acelerando seu desenvolvimento ao atuar uma divisão acima do clube ao qual pertence, o Kolkheti 1913. A passagem impressionante já rendeu um marco importante em sua jovem carreira, com seu primeiro gol como profissional no time principal contra o Gagra, em maio passado.
Suas atuações impressionantes na Geórgia não passaram despercebidas pela elite do continente. Tanto Juventus quanto Liverpool foram apontados como clubes com forte interesse no jogador, acompanhando de perto sua evolução ao longo do último ano. No entanto, o projeto apresentado pelo Arsenal e seu histórico recente de integrar jovens ao elenco principal foram decisivos, permitindo que o clube garantisse seus serviços para o futuro e superasse rivais nacionais e europeus por sua contratação.
Tradição internacional e desenvolvimento em Hale End
No cenário internacional, Bartishvili tem sido presença constante nas categorias de base da Geórgia, representando seu país do sub-16 até o sub-21. Essa vivência no futebol internacional o deixa bem preparado para as exigências físicas e táticas do futebol inglês, tornando-o a mais recente adição de destaque a Hale End em meio à agressiva campanha de recrutamento para a base do Arsenal.
A contratação do ponta georgiano acontece após um período movimentado de reforços para a base do Arsenal. Ainda no início desta semana, o Arsenal anunciou a chegada da promessa Mylo Bernard, autor de 40 gols, vindo do Crystal Palace. A estratégia do clube é clara: identificar e garantir os melhores talentos adolescentes de toda a Europa e do Reino Unido para assegurar sustentabilidade e qualidade a longo prazo dentro do elenco, construindo um caminho das categorias de base diretamente para os planos de Arteta no time principal.
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A agressiva campanha de recrutamento para a base do Arsenal
A janela de verão viu uma intensa movimentação no centro de treinamento de London Colney. No início deste mês, o clube conseguiu tirar a dupla do Manchester United James Scanlon e Habeeb Ogunneye de Old Trafford, em uma movimentação que causou ondas de choque no circuito das categorias de base.
Mais rostos novos chegaram de toda a liga de futebol e de outros lugares, com Igor Tyjon vindo do Blackburn Rovers, Axel Donczew chegando do Cardiff City e Phoenix Blayney assinando com o clube norte-irlandês Larne. O recrutamento não dá sinais de desaceleração, com pré-contratos já firmados para os bem avaliados gêmeos equatorianos Edwin e Holger Quintero se juntarem ao clube em agosto do próximo ano.
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