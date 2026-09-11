Atualmente em grande fase por empréstimo no Iberia 1999, da primeira divisão da Geórgia, o adolescente está acelerando seu desenvolvimento ao atuar uma divisão acima do clube ao qual pertence, o Kolkheti 1913. A passagem impressionante já rendeu um marco importante em sua jovem carreira, com seu primeiro gol como profissional no time principal contra o Gagra, em maio passado.

Suas atuações impressionantes na Geórgia não passaram despercebidas pela elite do continente. Tanto Juventus quanto Liverpool foram apontados como clubes com forte interesse no jogador, acompanhando de perto sua evolução ao longo do último ano. No entanto, o projeto apresentado pelo Arsenal e seu histórico recente de integrar jovens ao elenco principal foram decisivos, permitindo que o clube garantisse seus serviços para o futuro e superasse rivais nacionais e europeus por sua contratação.