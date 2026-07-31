Os primeiros sinais do Monaco de Filipe Luís na pré-temporada europeia

O primeiro compromisso de Filipe Luís aconteceu diante do Saint-Priest, equipe da quarta divisão francesa. O Monaco venceu por 5 a 2, em um amistoso que serviu principalmente para observar comportamentos coletivos e dar ritmo aos jogadores.

Eric Dier e Aleksandr Golovin abriram vantagem ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o jovem atacante alemão Paris Brunner marcou duas vezes, enquanto o quinto gol surgiu após um lance contra da defesa adversária. Os dois gols sofridos vieram quando a equipe atuava com uma formação bastante modificada, reflexo das diversas mudanças promovidas ao longo da atividade.

Após o duelo, Filipe destacou que o resultado teve importância secundária diante dos objetivos da pré-temporada.

"Foi um bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir, servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje".

Na ocasião, o treinador ainda lidava com várias ausências por lesão. Jogadores como Jordan Teze, Ansu Fati, Takumi Minamino, Stanis Idumbo, Mohammed Salisu e o brasileiro Vanderson permaneciam em recuperação física.