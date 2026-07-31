Os primeiros sinais do Monaco de Filipe Luís na pré-temporada europeia

A pré-temporada do Monaco tem servido como uma primeira amostra do trabalho de Filipe Luís no futebol europeu. Após construir uma trajetória promissora como treinador no Flamengo, o brasileiro assumiu o comando do clube do Principado para a temporada 2026/27 e, em seus três primeiros amistosos, já apresentou algumas características que pretende implementar na equipe.
Até aqui, o Monaco soma uma vitória, uma derrota e um empate nos jogos preparatórios. Mais do que os resultados, porém, os compromissos diante de Saint-Priest, Sporting e Cercle Brugge evidenciaram um treinador disposto a testar formações, distribuir minutos ao elenco e acelerar a construção de um modelo de jogo antes da estreia oficial na Ligue 1.