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Gabriel Marin

Os primeiros sinais do Monaco de Filipe Luís na pré-temporada europeia

Luis
Mônaco

Treinador brasileiro inicia trabalho no clube francês com uma vitória, uma derrota e um empate, utiliza praticamente todo o elenco e começa a desenhar a identidade da equipe antes da estreia na Ligue 1

A pré-temporada do Monaco tem servido como uma primeira amostra do trabalho de Filipe Luís no futebol europeu. Após construir uma trajetória promissora como treinador no Flamengo, o brasileiro assumiu o comando do clube do Principado para a temporada 2026/27 e, em seus três primeiros amistosos, já apresentou algumas características que pretende implementar na equipe.

Até aqui, o Monaco soma uma vitória, uma derrota e um empate nos jogos preparatórios. Mais do que os resultados, porém, os compromissos diante de Saint-Priest, Sporting e Cercle Brugge evidenciaram um treinador disposto a testar formações, distribuir minutos ao elenco e acelerar a construção de um modelo de jogo antes da estreia oficial na Ligue 1.

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    Início com goleada e primeiros testes da nova comissão

    O primeiro compromisso de Filipe Luís aconteceu diante do Saint-Priest, equipe da quarta divisão francesa. O Monaco venceu por 5 a 2, em um amistoso que serviu principalmente para observar comportamentos coletivos e dar ritmo aos jogadores.

    Eric Dier e Aleksandr Golovin abriram vantagem ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o jovem atacante alemão Paris Brunner marcou duas vezes, enquanto o quinto gol surgiu após um lance contra da defesa adversária. Os dois gols sofridos vieram quando a equipe atuava com uma formação bastante modificada, reflexo das diversas mudanças promovidas ao longo da atividade.

    Após o duelo, Filipe destacou que o resultado teve importância secundária diante dos objetivos da pré-temporada.

    "Foi um bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir, servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje".

    Na ocasião, o treinador ainda lidava com várias ausências por lesão. Jogadores como Jordan Teze, Ansu Fati, Takumi Minamino, Stanis Idumbo, Mohammed Salisu e o brasileiro Vanderson permaneciam em recuperação física.

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    Sporting expõe desafios diante de um adversário mais forte

    O segundo compromisso elevou significativamente o nível de dificuldade. Pela tradicional Taça Cinco Violinos, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Monaco foi derrotado por 2 a 0 pelo Sporting.

    A equipe conseguiu equilibrar as ações durante boa parte da partida, mas acabou sofrendo os gols apenas na etapa final. Nel abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, enquanto Dery ampliou aos 23 para garantir o triunfo dos portugueses.

    Embora tenha representado a primeira derrota de Filipe Luís no comando do clube, o amistoso serviu para medir o estágio de evolução da equipe diante de um adversário que já apresenta maior entrosamento e ritmo competitivo.

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    Rotação intensa e reação mostram filosofia do treinador

    No terceiro teste da preparação, o Monaco empatou por 2 a 2 com o Cercle Brugge, da Bélgica, em um amistoso com formato diferente, dividido em quatro tempos de 30 minutos.

    O modelo permitiu que Filipe Luís utilizasse praticamente todo o elenco. O treinador escalou uma equipe considerada mais próxima da titular durante os primeiros períodos e promoveu mudanças completas após o intervalo, oferecendo minutos a diversos atletas.

    Mesmo após sair perdendo por 2 a 0, com gols de Steve Ngoura e Valy Konaté, o Monaco mostrou poder de reação. Golovin diminuiu ainda antes do intervalo, e Paris Brunner voltou a deixar sua marca ao marcar o gol de empate nos minutos finais.

    A postura da equipe chamou atenção pela insistência ofensiva até o último lance, mesmo em um amistoso de preparação, característica que marcou o Flamengo de Filipe Luís em sua passagem no futebol brasileiro.

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    Pogba ganha espaço enquanto elenco se aproxima da formação ideal

    Outro aspecto importante da pré-temporada é a recuperação física de alguns jogadores. Paul Pogba, uma das principais atrações do elenco, já começou a ganhar minutos sob o comando do treinador brasileiro.

    Filipe Luís demonstrou confiança na evolução do meio-campista e destacou que o francês segue o mesmo cronograma físico dos demais atletas.

    "Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos os jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom".

    O amistoso contra o Cercle Brugge também marcou o retorno do lateral brasileiro Vanderson, recuperado de lesão. O defensor atuou durante os 60 minutos iniciais e passou a integrar novamente a equipe considerada principal.

  • imago-sport-1080432802.jpgDiogo Sautchuk

    Mercado, observações e identidade em construção

    Enquanto trabalha para definir a formação ideal, Filipe Luís também participa do planejamento esportivo do Monaco. O treinador já indicou à diretoria o interesse na contratação de dois jogadores que conhece bem dos tempos de Flamengo: o volante Erick Pulgar e o meio-campista Jorginho.

    Dentro de campo, os primeiros amistosos mostram uma equipe que busca intensidade, pressão após a perda da bola, construção apoiada desde a defesa e grande participação dos meio-campistas na organização ofensiva.

    Ainda há ajustes a serem feitos, especialmente no equilíbrio defensivo e no entrosamento entre diferentes formações utilizadas durante os testes. Porém, a pré-temporada indica que Filipe Luís pretende aproveitar ao máximo o elenco antes de consolidar uma equipe titular.

    Com mais algumas semanas de preparação pela frente, o Monaco segue utilizando os amistosos como laboratório para chegar em melhores condições à estreia oficial na Ligue 1, marcada para o dia 23 de agosto, diante do Le Havre. Até lá, o treinador brasileiro continua dando os primeiros contornos ao projeto que inicia sua trajetória no futebol europeu.

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