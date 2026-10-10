Laporta segue completamente confiante de que o Barcelona em breve limpará seu nome no 'caso Negreira'. A investigação judicial trata de supostos pagamentos feitos pelo clube a um ex-dirigente da arbitragem, o que tem sido um grande tema de debate no futebol espanhol.

"Em Madri, falam de outros assuntos para desviar a atenção", afirmou Laporta, como citado pelo Mundo Deportivo. "Nunca vou deixar de dizer que tentaram nos condenar antes mesmo de nos julgarem no tribunal. Está ficando claro que não havia fundamento nas acusações feitas contra nós. Isso vai terminar com a absolvição do Barça.

"Aqueles que, de forma implacável e constante, tentaram prejudicar a imagem do Barça terão de voltar atrás em suas alegações. Eles estão arrastando o processo judicial o máximo possível para manter o assunto vivo, mas isso não vai dar em nada. É uma tentativa de desacreditar o Barça. Não acredito que estejam fazendo isso inocentemente."