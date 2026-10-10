AFP/Josep Lago
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Presidente do Barcelona, Joan Laporta, faz ataque duro ao Real Madrid "arrogante"
Laporta ataca rivais amargos
Laporta criticou publicamente o Madrid por seu comportamento institucional e por sua postura contínua no 'caso Negreira'. O presidente do Barcelona acredita que seus rivais estão manipulando a narrativa para minar o clube catalão. Laporta falou à imprensa durante um evento de homenagem em Sitges na manhã de sábado, aproveitando a oportunidade para defender fortemente seu clube. Ele mirou diretamente a cúpula do Madrid, afirmando que eles estão tentando deliberadamente desviar a atenção do atual sucesso do Barcelona em campo.
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Previsão de absolvição completa
Laporta segue completamente confiante de que o Barcelona em breve limpará seu nome no 'caso Negreira'. A investigação judicial trata de supostos pagamentos feitos pelo clube a um ex-dirigente da arbitragem, o que tem sido um grande tema de debate no futebol espanhol.
"Em Madri, falam de outros assuntos para desviar a atenção", afirmou Laporta, como citado pelo Mundo Deportivo. "Nunca vou deixar de dizer que tentaram nos condenar antes mesmo de nos julgarem no tribunal. Está ficando claro que não havia fundamento nas acusações feitas contra nós. Isso vai terminar com a absolvição do Barça.
"Aqueles que, de forma implacável e constante, tentaram prejudicar a imagem do Barça terão de voltar atrás em suas alegações. Eles estão arrastando o processo judicial o máximo possível para manter o assunto vivo, mas isso não vai dar em nada. É uma tentativa de desacreditar o Barça. Não acredito que estejam fazendo isso inocentemente."
Exigindo autocrítica imediata
Além das disputas jurídicas em andamento, Laporta também mirou decisões institucionais recentes do Madrid. Ele destacou especificamente a ausência notável do clube nas recentes reuniões da European Football Clubs e da EuroLeague, tanto no futebol quanto no basquete. Ele acredita que esse isolamento repentino está prejudicando gravemente a reputação do clube.
"Isso diz muito sobre a atitude de um clube que está perdendo prestígio, reconhecimento e credibilidade em nível nacional e internacional", comentou Laporta. "É óbvio. Eles optam por uma postura muito orgulhosa, muito arrogante, e saberão o que fazem. Deveriam fazer uma autocrítica."
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Focando no campo de futebol
Apesar das tensões fora de campo e do atrito institucional, Laporta faz questão de destacar o momento altamente positivo do Barcelona. A equipe de Hansi Flick buscará manter esse "momento doce" enquanto dá sequência às campanhas nacional e europeia. O clube espera deixar que seu futebol fale por si em campo, enquanto aguarda que as questões jurídicas pendentes finalmente cheguem a uma conclusão nos tribunais.
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