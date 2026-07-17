“Joan Laporta é um bom amigo e já sabe onde Julian Álvarez vai jogar na próxima temporada”, disse Cerezo em uma coletiva de imprensa. “Deixem-me deixar bem claro: Julian é nosso jogador e continuará sendo nosso jogador na próxima temporada.”
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Presidente do Atlético fala do “bom amigo Joan Laporta”: nova rodada na novela das transferências em torno de Julián Álvarez
O FC Barcelona vem tentando, há semanas, contratar de forma intensa e com grande repercussão na mídia o atacante argentino de 26 anos. Supostamente, o Barça fez uma oferta de 120 milhões de euros por Álvarez. No entanto, o Atlético teria, diante disso, invocado a cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros. O contrato de Álvarez vai até 2030.
Julian Alvarez manifestou publicamente seu desejo de ser transferido
Alvarez está atualmente participando da Copa do Mundo com a seleção argentina e, já nos EUA, declarou publicamente seu desejo de mudar de clube. “Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder nem fingir que nada aconteceu”, disse Alvarez à ESPN. “Tento ser uma pessoa honesta. E conversei de forma aberta e sincera com as pessoas do clube com quem precisava falar. Acho que uma transferência é o melhor para todos, e quero realizar meus sonhos.”
Para o presidente do Atlético, Cerezo, isso não muda nada: “Todos cometemos erros na vida.” Álvarez se transferiu para Madri no verão de 2024 por 75 milhões de euros. Na última temporada, ele marcou 20 gols e deu nove assistências pelo Atlético em 49 partidas oficiais. Na Copa do Mundo, Álvarez é titular da seleção argentina. Na vitória por 3 a 1 nas quartas de final contra a Suíça, ele marcou o importante gol do 2 a 1 na prorrogação. Esse foi, ao mesmo tempo, seu único ponto marcado no torneio até o momento. No domingo, a final será contra a Espanha (21h).
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