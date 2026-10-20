O futebol espanhol tem sido marcado recentemente por uma tensão crescente entre o Real Madrid e os órgãos que comandam a liga em torno da qualidade da arbitragem. Cerezo, que falou na Alemanha antes do confronto europeu do Atlético de Madrid com o Stuttgart, deixou claro que considera o clima atual prejudicial ao esporte. Ele ressaltou que os dirigentes têm a responsabilidade de dar o exemplo e reduzir as tensões que se intensificaram nas últimas semanas.

“No futebol, em geral, não deve haver guerra, muito menos entre os dirigentes”, explicou o presidente do Atlético de Madrid, segundo a COPE. Apesar do apelo por paz, o presidente admitiu que nenhum clube está imune à frustração causada pelas decisões da arbitragem. “Todos nós reclamamos de tudo, não é? Nós também já reclamamos e provavelmente vamos continuar reclamando”, acrescentou.