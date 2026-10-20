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Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo pede paz em conflito entre Real Madrid e LaLiga sobre arbitragem
Cerezo pede calma em meio a disputas na diretoria
O futebol espanhol tem sido marcado recentemente por uma tensão crescente entre o Real Madrid e os órgãos que comandam a liga em torno da qualidade da arbitragem. Cerezo, que falou na Alemanha antes do confronto europeu do Atlético de Madrid com o Stuttgart, deixou claro que considera o clima atual prejudicial ao esporte. Ele ressaltou que os dirigentes têm a responsabilidade de dar o exemplo e reduzir as tensões que se intensificaram nas últimas semanas.
“No futebol, em geral, não deve haver guerra, muito menos entre os dirigentes”, explicou o presidente do Atlético de Madrid, segundo a COPE. Apesar do apelo por paz, o presidente admitiu que nenhum clube está imune à frustração causada pelas decisões da arbitragem. “Todos nós reclamamos de tudo, não é? Nós também já reclamamos e provavelmente vamos continuar reclamando”, acrescentou.
- Getty Images Entertainment
Ao lado dos árbitros
Cerezo também saiu rapidamente em defesa do corpo de arbitragem, sugerindo que os erros fazem parte do fator humano no esporte. Ele argumentou que os árbitros merecem apoio, em vez de críticas constantes, sobretudo quando precisam tomar decisões em frações de segundo sem contar com o auxílio de diferentes ângulos de televisão. Essa postura contrasta com o discurso mais agressivo frequentemente adotado por outros grandes clubes da competição que se sentem prejudicados por decisões recentes do VAR.
“Achamos que temos que apoiá-los, porque os árbitros cometem erros quando não veem o lance”, acrescentou Cerezo. Essa visão foi posta à prova quando ele foi questionado sobre um lance polêmico envolvendo Arda Guler durante o confronto entre Real Madrid e Villarreal. Cerezo foi categórico: “Eu vi claramente, mas talvez o árbitro não tenha visto. Estou convencido de que, se ele vê, apita. Se não vê, bem, imagino que seja por isso que não apitou.”
Simeone e o sonho europeu
Voltando o foco para as ambições do próprio Atlético de Madrid, Cerezo elogiou o impacto de Diego Simeone, que, em sua opinião, personifica perfeitamente a identidade do clube. O técnico argentino comandou um período de estabilidade e sucesso sem precedentes no Metropolitano, embora o título da Champions League ainda seja a única grande conquista que falta em sua galeria de troféus. Cerezo mantém a esperança de que o elenco atual possa finalmente preencher essa lacuna e conquistar a glória continental sob o comando de El Cholo.
“Diego é um técnico que já demonstrou tudo. Conosco, conquistou tudo e, praticamente, o que nos falta é conquistar a Champions League”, afirmou Cerezo.
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Otimismo para a reta final
Enquanto o clube se prepara para enfrentar o Stuttgart, Cerezo ressaltou a necessidade de conquistar um resultado positivo fora de casa para manter vivas as esperanças de chegar à final. Ele descreveu o elenco atual como uma “grande equipe” e elogiou seu nível de concentração durante um período exigente do calendário..
Ao concluir suas declarações, o presidente projetou as entregas de troféus ao fim da temporada. “Vamos terminar bem e conquistar o que queremos, que são títulos e triunfos”, afirmou.
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