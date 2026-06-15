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Gabriel Marin

Presidente de Cabo Verde revela torcida por Flamengo e Palmeiras e cita sonho com Abel Ferreira

Cabo Verde
Palmeiras
Flamengo
A. Ferreira

José Maria Neves exalta ligação com o Brasil, admite paixão por dois gigantes do futebol nacional e imagina técnico português no comando da seleção cabo-verdiana

Às vésperas de mais um capítulo histórico para Cabo Verde em uma Copa do Mundo, o presidente do país, José Maria Neves, chamou atenção ao revelar sua forte conexão com o futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, o chefe de Estado cabo-verdiano afirmou ter o Brasil como sua "segunda pátria" e surpreendeu ao declarar torcida simultânea por Flamengo e Palmeiras, dois clubes que protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano na última década.

A seleção de Cabo Verde entrou em campo nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), diante da Espanha, uma das favoritas ao título mundial. Apesar da dificuldade do desafio, José Maria Neves demonstrou orgulho pela participação inédita da equipe no torneio e aproveitou para falar sobre sua relação com o Brasil, país onde viveu parte da juventude.

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    Brasil como segunda pátria e a divisão da torcida entre Rio e São Paulo

    Ao comentar sua identificação com o Brasil, José Maria Neves destacou que a experiência vivida no país teve papel fundamental em sua formação pessoal e política. Segundo ele, essa ligação também se reflete no futebol.

    "O Brasil é minha segunda pátria. Sou palmeirense em São Paulo, e no Rio sou Flamengo, e tenho uma grande relação com o Brasil. Passei bons anos da juventude, e muito do que sou hoje tem a ver com minha vivência com o país".

    A declaração chama atenção justamente por envolver dois clubes acostumados a disputar títulos importantes e que construíram uma intensa rivalidade nos últimos anos, tanto em competições nacionais quanto continentais.

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  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Abel Ferreira entra na lista de sonhos para a seleção de Cabo Verde

    Outro ponto curioso da entrevista foi a admiração demonstrada por Abel Ferreira. O presidente cabo-verdiano reconheceu o trabalho realizado pelo treinador português no Palmeiras e admitiu que gostaria de vê-lo, um dia, comandando a seleção nacional.

    Embora tenha tratado a possibilidade como algo distante, José Maria Neves não escondeu o desejo de contar com um profissional do nível do técnico alviverde.

    "Eu conheço o sucesso dele, assim como o do Palmeiras. E se um dia pudermos ter um treinador com a dimensão de Abel Ferreira, seria muito bom".

    Desde sua chegada ao Palmeiras, Abel se consolidou como um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube, acumulando títulos nacionais e internacionais e ganhando reconhecimento mundial.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo é motivo de orgulho e inspiração para o país

    A presença de Cabo Verde no principal torneio do futebol mundial é vista pelo presidente como uma conquista que ultrapassa o aspecto esportivo. Para ele, a participação da seleção representa um momento de inspiração para toda a população cabo-verdiana.

    "É muito gratificante e também um momento de inspiração. As expectativas são elevadas, esperamos que os Tubarões Azuis representem Cabo Verde com dignidade, como sempre, que façam um bom resultado, mas a presença já é uma vitória enorme, que abre novas possibilidades para o país".

    Mesmo diante de uma estreia complicada contra a Espanha, José Maria Neves entende que a simples classificação para a Copa já marca um feito histórico para a nação africana.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    E se o adversário fosse o Brasil? Presidente acredita que 'dá jogo'

    Questionado sobre um possível confronto entre Cabo Verde e Brasil durante o Mundial, o presidente mostrou confiança na capacidade competitiva da seleção africana e afirmou que sua equipe costuma crescer diante dos grandes desafios.

    "Eu acho que sim (dá jogo). Cabo Verde sempre se sai bem quando enfrenta os melhores do mundo, e o Brasil é um dos melhores do mundo no mundo do futebol. Nós estamos acostumados a grandes desafios, adversidades, e os cabo-verdianos inventam todos os dias um país para viver".

    Apesar do carinho declarado pela seleção brasileira, José Maria Neves deixou claro que, em caso de encontro entre os dois países, sua prioridade seria apoiar a equipe nacional.

    "Então, se um dia encontramos o Brasil, que façamos um grande jogo e ganhe o melhor. Meu primeiro time na Copa é Cabo Verde, e o segundo é o Brasil. Normalmente o Brasil é o primeiro, mas como Cabo Verde está esse ano, o Brasil fica como segunda torcida".