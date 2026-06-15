Presidente de Cabo Verde revela torcida por Flamengo e Palmeiras e cita sonho com Abel Ferreira

Às vésperas de mais um capítulo histórico para Cabo Verde em uma Copa do Mundo, o presidente do país, José Maria Neves, chamou atenção ao revelar sua forte conexão com o futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, o chefe de Estado cabo-verdiano afirmou ter o Brasil como sua "segunda pátria" e surpreendeu ao declarar torcida simultânea por Flamengo e Palmeiras, dois clubes que protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano na última década.

A seleção de Cabo Verde entrou em campo nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), diante da Espanha, uma das favoritas ao título mundial. Apesar da dificuldade do desafio, José Maria Neves demonstrou orgulho pela participação inédita da equipe no torneio e aproveitou para falar sobre sua relação com o Brasil, país onde viveu parte da juventude.