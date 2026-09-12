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Preocupações com lesões atingem o Tottenham! Pedro Porro e Destiny Udogie ficam fora do confronto com o Everton após alerta de De Zerbi
De Zerbi opta pela cautela em relação à dupla defensiva
Os torcedores do Tottenham receberam uma notícia indesejada na tarde de sábado, quando as escalações confirmadas revelaram as ausências de Porro e Udogie para a visita do Everton.
Depois de ambos terem figurado no time titular no frustrante empate sem gols fora de casa contra o Nottingham Forest no fim de semana passado, a ausência total dos dois da lista de relacionados no Tottenham Hotspur Stadium levantou questionamentos imediatos.
Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira, o técnico italiano foi transparente sobre os riscos envolvidos em escalar a dupla, admitindo que pequenos problemas musculares o forçaram a tomar essa decisão. "Porro sentiu um pequeno problema muscular, temos que ver amanhã se ele estará disponível ou não, mas neste momento não quero correr nenhum risco. O mesmo [com] Udogie", disse De Zerbi.
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Desgaste físico e ressaca da Copa do Mundo
O técnico detalhou os desafios específicos enfrentados por seus laterais, observando que a participação de Porro em competição internacional teve papel em seu cansaço atual. "Porro e Udogie são jogadores parecidos porque um, Pedro, disputou uma Copa do Mundo, uma longa Copa do Mundo, e nós já sabíamos depois da Copa do Mundo que isso poderia ser uma gestão difícil para ele", explicou De Zerbi.
A situação de Udogie é igualmente delicada, dado seu histórico recente de problemas físicos no norte de Londres. O internacional italiano frequentemente se viu no departamento médico, e o clube está desesperado para evitar uma repetição da temporada prejudicada que ele viveu no ano passado. "No caso de Udogie, na temporada passada [ele] sofreu muitas lesões, jogou 60 minutos em Nottingham e nós também temos que administrar Destiny da melhor maneira possível", acrescentou o técnico.
Fernandes segue positivo apesar do início lento
Embora as ausências na defesa sejam um golpe, o reforço de verão Matheus Fernandes falou sobre o alto nível de exigência e a qualidade do elenco. Apesar de a equipe não ter vencido suas partidas de abertura, o meio-campista de £ 85 milhões segue confiante de que o projeto sob o comando de De Zerbi acabará dando frutos.
Fernandes, que chegou do West Ham após uma passagem altamente produtiva pelo leste de Londres, apontou a paixão contagiante do treinador como o principal motivo para sua mudança para o Tottenham Hotspur Stadium, mesmo com o interesse do Manchester United.
"Acredito que posso ser um jogador muito melhor do que fui na temporada passada", disse o internacional português. "Se você olhar para o elenco, é um grande time com grandes jogadores, jogadores importantes, jogadores experientes, jogadores com muita qualidade. Então, quando você joga com jogadores melhores, acho que joga melhor. Então, acredito que posso ser muito melhor."
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Reorganização defensiva no estádio do Spurs
Com os dois titulares fora, os holofotes se voltaram para Archie Gray e Andy Robertson, que precisavam oferecer a solidez defensiva e a amplitude ofensiva exigidas. Gray, o versátil adolescente, tem sido utilizado em várias funções desde sua badalada transferência do Leeds United, mas o desafio de lidar com os pontas físicos do Everton representava uma nova prova.
Enquanto isso, o experiente Robertson, que já viveu sua cota de jogos de alta pressão na Premier League, recebeu a tarefa de reproduzir os movimentos por dentro e as ultrapassagens que Udogie normalmente oferece no terço final.
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