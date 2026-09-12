Os torcedores do Tottenham receberam uma notícia indesejada na tarde de sábado, quando as escalações confirmadas revelaram as ausências de Porro e Udogie para a visita do Everton.

Depois de ambos terem figurado no time titular no frustrante empate sem gols fora de casa contra o Nottingham Forest no fim de semana passado, a ausência total dos dois da lista de relacionados no Tottenham Hotspur Stadium levantou questionamentos imediatos.

Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira, o técnico italiano foi transparente sobre os riscos envolvidos em escalar a dupla, admitindo que pequenos problemas musculares o forçaram a tomar essa decisão. "Porro sentiu um pequeno problema muscular, temos que ver amanhã se ele estará disponível ou não, mas neste momento não quero correr nenhum risco. O mesmo [com] Udogie", disse De Zerbi.