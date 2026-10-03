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imago-sport-1084061178.jpgSebastian Frej
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Precisamos de tempo!' - Sebastiano Esposito manda recado claro após a Itália segurar a França

Itália
S. Esposito
França x Itália
França
Liga das Nações A

O atacante da Itália Sebastiano Esposito elogiou a disciplina defensiva de sua equipe após o empate por 1 a 1 com a França pela Liga das Nações. O jovem atacante reconheceu que, embora a Itália sempre entre em campo para vencer, o elenco precisa de paciência durante uma fase de transição sob o comando de Roberto Mancini.

  • Esposito elogia atuação sólida da equipe contra adversário de classe mundial

    O atacante da Itália Sebastiano Esposito demonstrou satisfação com a atuação disciplinada de sua equipe após garantir um empate por 1 a 1 com a França no Stade de France. Apesar de ceder 65 por cento da posse de bola aos anfitriões, a Itália seguiu perigosa e anulou a vantagem inicial de Michael Olise com Alessandro Bastoni.

    Esposito liderou o ataque com muita entrega, enquanto a equipe de Roberto Mancini conseguiu frustrar o ataque francês.

    O resultado garantiu à Itália um ponto vital no Grupo A.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Atacante pede tempo enquanto novo ciclo se desenvolve sob o comando de Mancini

    Falando à UEFA após a partida, Esposito destacou que empatar fora de casa com a França representa um marco positivo para a seleção italiana em evolução. Ele reconheceu a enorme responsabilidade de vestir a camisa da seleção, ao mesmo tempo em que pediu paciência aos torcedores durante a integração dos jogadores.

    Esposito observou que a execução tática da equipe continua melhorando a cada jogo.

    "Acho que fizemos uma boa partida defensiva e foi um resultado muito bom contra uma equipe muito, muito boa", disse Esposito à UEFA. "Se você vem aqui e empata, não é um resultado ruim de jeito nenhum. Eu sei que somos a Itália e queremos vencer todos os jogos por causa da nossa história. Fizemos uma boa partida, e ainda podemos melhorar, mas precisamos de tempo."

  • Atacante destaca progresso claro após revés da Bélgica

    Comparando as atuações recentes, Esposito destacou que a Itália mostrou uma evolução significativa em relação aos jogos anteriores da fase de grupos contra a Bélgica. Ele afirmou que o elenco tem qualidade suficiente para competir no mais alto nível internacional quando executa as instruções de forma eficaz.

    A Itália gerou 1,56 gol esperado (xG), apesar de ter sofrido pressão territorial durante toda a noite.

    Esposito segue confiante na trajetória de longo prazo da equipe.

    "Estamos começando com um novo técnico, com novos jogadores", acrescentou Esposito. "Talvez contra a Bélgica não tenhamos jogado tão bem, mas melhoramos desde então e tentamos jogar. Isso é importante para nós. Temos qualidade e temos que continuar nessa linha."

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  • imago-sport-1084053136.jpgGribaudi/ImagePhoto

    A Itália se prepara para os próximos desafios da Liga das Nações

    Esposito e seus companheiros de seleção se preparam para os compromissos restantes da fase de grupos da Liga das Nações, com o objetivo de consolidar sua posição na classificação. Mancini busca dar novas oportunidades aos jovens talentos à medida que o novo ciclo avança.

    A França disputa seu próximo compromisso na segunda-feira em busca de voltar a vencer.

    Esposito busca seguir evoluindo individualmente na seleção.

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