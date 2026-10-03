O atacante da Itália Sebastiano Esposito demonstrou satisfação com a atuação disciplinada de sua equipe após garantir um empate por 1 a 1 com a França no Stade de France. Apesar de ceder 65 por cento da posse de bola aos anfitriões, a Itália seguiu perigosa e anulou a vantagem inicial de Michael Olise com Alessandro Bastoni.

Esposito liderou o ataque com muita entrega, enquanto a equipe de Roberto Mancini conseguiu frustrar o ataque francês.

O resultado garantiu à Itália um ponto vital no Grupo A.