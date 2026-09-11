'Posso levar o sucesso!' - Ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, acerta transferência sem custos para o Watford

O Watford confirmou oficialmente a contratação de Antonio, com o atacante de 36 anos chegando à Vicarage Road como agente livre. O experiente jogador de frente vinha buscando um novo desafio após deixar o Al Sailiya, do Catar, no início deste ano, onde fez apenas quatro partidas.

Falando à mídia oficial do clube depois de o acordo ser finalizado, Antonio expressou sua empolgação por se juntar ao elenco comandado por Alessio Dionisi. "Temos um bom grupo aqui", disse Antonio após a transferência ser anunciada. "Eles estão focados e prontos para mostrar suas habilidades nesta temporada. O Watford é um grande clube e espero poder chegar, trazer sucesso e ajudar no que eu puder. Já marquei alguns gols contra o Watford! Então espero fazer alguns pelo Watford agora, quando eu estiver totalmente no ritmo."