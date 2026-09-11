Getty Images Sport
Traduzido por
'Posso levar o sucesso!' - Ex-atacante do West Ham, Michail Antonio, acerta transferência sem custos para o Watford
Um novo capítulo em Vicarage Road
O Watford confirmou oficialmente a contratação de Antonio, com o atacante de 36 anos chegando à Vicarage Road como agente livre. O experiente jogador de frente vinha buscando um novo desafio após deixar o Al Sailiya, do Catar, no início deste ano, onde fez apenas quatro partidas.
Falando à mídia oficial do clube depois de o acordo ser finalizado, Antonio expressou sua empolgação por se juntar ao elenco comandado por Alessio Dionisi. "Temos um bom grupo aqui", disse Antonio após a transferência ser anunciada. "Eles estão focados e prontos para mostrar suas habilidades nesta temporada. O Watford é um grande clube e espero poder chegar, trazer sucesso e ajudar no que eu puder. Já marquei alguns gols contra o Watford! Então espero fazer alguns pelo Watford agora, quando eu estiver totalmente no ritmo."
- Getty Images Sport
Dando continuidade a um legado no West Ham
A mudança marca um retorno significativo ao futebol inglês para um jogador que se tornou uma lenda moderna no London Stadium. Antonio passou uma década no West Ham United após se juntar ao clube em setembro de 2015, consolidando-se como uma peça-chave com 83 gols e 43 assistências em 323 partidas pelo clube.
No entanto, seu capítulo final no West Ham foi marcado por um assustador incidente fora de campo. Em dezembro de 2024, Antonio se envolveu em uma grave colisão com um único veículo quando seu carro bateu em uma árvore na Epping Forest. O acidente deixou o atacante hospitalizado por três semanas no centro de Londres, onde ele teve de passar por cirurgia devido a uma fratura em um membro inferior.
Superando trauma pessoal
Antonio tem sido notavelmente aberto sobre o impacto psicológico e físico que o acidente teve sobre ele enquanto lutava para voltar ao futebol profissional. Ao refletir sobre o acidente em março de 2025, ele admitiu o profundo impacto emocional que o episódio teve em seu bem-estar. "Eu não queria ser visto", disse Antonio sobre o acidente em março de 2025. "Eu quase morri e isso me deixou envergonhado por ter sido tão grave. Fui ver o carro há três semanas e isso me deu uma sensação estranha no estômago. Foi difícil de ver."
Agora totalmente recuperado e ansioso para provar que ainda tem os atributos físicos para competir em alto nível, Antonio representa uma contratação de baixo risco e alta recompensa para o Watford. O Watford ocupa atualmente a 12ª posição na tabela da Championship, tendo somado oito pontos nas seis primeiras partidas.
- AFP
Longa espera pelo reencontro com o West Ham
Embora os torcedores do Watford estejam ansiosos para ver sua nova contratação em ação imediatamente, eles terão de esperar bastante tempo para vê-lo enfrentar seu ex-clube. Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada e empataram por 1 a 1 em 29 de agosto, o que significa que Antonio não terá a oportunidade de enfrentar o West Ham até o jogo de volta, em abril.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.