“Por que não?” – Ryan Reynolds e Rob Mac disseram que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar não estão fora do alcance do Wrexham

Desde a aquisição de grande repercussão pela Reynolds and Mac, em fevereiro de 2021, o Wrexham passou de um time em dificuldades da National League para um fenômeno global. Em campo, o sucesso tem sido tão rápido quanto o crescimento comercial, com Phil Parkinson levando os Reds a uma sequência histórica de três promoções consecutivas.

Na última temporada, o clube terminou em sétimo lugar na Championship, perdendo por apenas dois pontos a vaga nos play-offs. Enquanto se preparam para uma futura investida na Premier League, começam a surgir especulações sobre quais talentos de nível mundial poderiam ser contratados para liderar suas ambições na primeira divisão.



