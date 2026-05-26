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“Por que não?” – Ryan Reynolds e Rob Mac disseram que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar não estão fora do alcance do Wrexham
A revolução de Hollywood continua
Desde a aquisição de grande repercussão pela Reynolds and Mac, em fevereiro de 2021, o Wrexham passou de um time em dificuldades da National League para um fenômeno global. Em campo, o sucesso tem sido tão rápido quanto o crescimento comercial, com Phil Parkinson levando os Reds a uma sequência histórica de três promoções consecutivas.
Na última temporada, o clube terminou em sétimo lugar na Championship, perdendo por apenas dois pontos a vaga nos play-offs. Enquanto se preparam para uma futura investida na Premier League, começam a surgir especulações sobre quais talentos de nível mundial poderiam ser contratados para liderar suas ambições na primeira divisão.
- AFP
Em busca do sonho impossível
Embora a ideia de contratar vencedores de várias edições da Bola de Ouro possa parecer uma fantasia para a maioria dos clubes fora da elite europeia ou da Liga Profissional da Arábia Saudita, Pulis insiste que o Wrexham não deve colocar limites à sua ambição. O técnico galês acredita que a combinação do carisma dos proprietários com a crescente projeção do clube torna tudo possível.
Ao discutir quem o clube deveria ter como próximo alvo, Pulis disse à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol: “A próxima grande contratação do Wrexham? Cristiano, Messi, Neymar — por que não? O País de Gales é um lugar maravilhoso. Especialmente o Norte do País de Gales. Um país lindo.”
Promovendo o charme do Norte de Gales
Além do apoio financeiro da dupla de Hollywood e dos lucrativos contratos de patrocínio, Pulis acredita que a beleza natural e a cultura do País de Gales constituem um diferencial único capaz de atrair superestrelas mundiais. Mesmo com o trio Messi, Ronaldo e Neymar jogando atualmente nos EUA, na Arábia Saudita e no Brasil, Pulis defende que a hospitalidade galesa é incomparável.
“Basta dizer a eles que o sol nunca para de brilhar e que a comida é absolutamente fantástica”, brincou Pulis. “Mesmo que o tempo esteja chuvoso, você não encontraria um grupo de pessoas mais calorosas do que os galeses em nenhum lugar do mundo. Esse é o seu verdadeiro diferencial para trazer uma superestrela para Wrexham.”
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Preparação para a Premier League
O objetivo dos Red Dragons continua claro: garantir uma vaga na Premier League pela primeira vez na história do clube na temporada 2026-27. Parkinson demonstrou satisfação com o elenco atual, que conta com cinco jogadores que participaram de todas as três campanhas de promoção, mas admite que serão necessárias melhorias para alcançar o próximo nível.
Ainda não se sabe se Reynolds e McElhenney conseguirão realmente contratar um dos “Três Grandes” do futebol, mas a trajetória do clube sugere que poucos apostariam contra eles.