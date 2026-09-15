"Por que não?" - Philippe Coutinho revela exatamente como Neymar o convenceu a se juntar ao Santos

Coutinho assinou oficialmente com o gigante brasileiro Santos em um contrato de curto prazo até o fim da temporada. A transferência marca um retorno bem-vindo ao futebol para o experiente meia-armador.

O ex-astro de Liverpool e Barcelona estava sem clube desde deixar o Vasco da Gama em fevereiro. Ele se afastou do futebol no início deste ano após citar esgotamento mental.

Agora renovado e pronto para um novo desafio, Coutinho ficou com a camisa 11 em seu novo clube. A transferência o une ao amigo de infância e ex-companheiro de seleção brasileira Neymar.