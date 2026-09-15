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"Por que não?" - Philippe Coutinho revela exatamente como Neymar o convenceu a se juntar ao Santos
Coutinho sela ida para o Santos
Coutinho assinou oficialmente com o gigante brasileiro Santos em um contrato de curto prazo até o fim da temporada. A transferência marca um retorno bem-vindo ao futebol para o experiente meia-armador.
O ex-astro de Liverpool e Barcelona estava sem clube desde deixar o Vasco da Gama em fevereiro. Ele se afastou do futebol no início deste ano após citar esgotamento mental.
Agora renovado e pronto para um novo desafio, Coutinho ficou com a camisa 11 em seu novo clube. A transferência o une ao amigo de infância e ex-companheiro de seleção brasileira Neymar.
- AFP
Neymar teve um papel crucial
Coutinho fez questão de destacar a influência de Neymar durante sua apresentação oficial. O atacante explicou como as mensagens persistentes do amigo de longa data acabaram convencendo-o a voltar aos gramados.
"Neymar certamente teve um papel muito importante na minha vinda para cá", admitiu Coutinho, como citado pela ESPN. "Ele é um jogador que dispensa apresentações, um amigo que tenho desde a infância, e acho que foi a primeira pessoa do futebol a me mandar uma mensagem quando deixei o Vasco."
"No dia seguinte ele já tinha me mandado uma mensagem, mas naquele momento eu disse: 'Olha, Ney, seria um prazer jogar com você, mas não estou me sentindo bem agora, não é possível' e realmente isso não fazia sentido para mim."
Superando um período difícil
O meia se afastou do Vasco da Gama para priorizar sua saúde mental. Quando Neymar entrou em contato pela primeira vez, Coutinho admitiu abertamente que um retorno ao futebol profissional simplesmente não fazia sentido para ele naquele momento.
"Meses depois ele entrou em contato comigo de novo, mas minha resposta foi a mesma. Então, há duas semanas, ele me mandou outra mensagem", acrescentou. "Aí eu parei, repensei. Eu queria voltar a jogar futebol e pensei: 'Por que não?' Estou indo para um grande clube, em outra cidade.
"Seria injusto comigo não conseguir voltar a trabalhar e não conseguir voltar a jogar futebol. Queria agradecer ao presidente, ao Mattos e ao Ney. Estou feliz por aceitar este desafio."
- AFP
Foque firmemente no presente
O contrato atual de Coutinho vai até o fim do ano, alinhando-se perfeitamente ao vínculo já existente de Neymar com o Santos. A prioridade imediata de Coutinho é recuperar o ritmo de jogo e corresponder em campo. Os torcedores vão aguardar com expectativa para ver os dois ícones brasileiros atuando juntos com a famosa camisa branca.
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