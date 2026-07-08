Por que não há jogos da Copa do Mundo hoje? Explicação sobre a pausa de um dia na programação antes dos confrontos das quartas de final

A pausa é apenas temporária, e o torneio deve voltar com tudo muito em breve. As partidas competitivas retornam na quinta-feira, 9 de julho, quando a fase das quartas de final começa oficialmente com alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Os torcedores não terão que esperar muito para ver o drama voltar, já que os confrontos já estão definidos após uma série de emocionantes partidas das oitavas de final.

De acordo com a programação oficial, a primeira partida das quartas de final será disputada entre França e Marrocos. Esse confronto de dar água na boca está marcado para acontecer no Boston Stadium, em Massachusetts, repetindo a semifinal de 2022. Em seguida, os demais jogos serão disputados na sexta-feira e no sábado para determinar quem avança para as semifinais.

A única partida da sexta-feira, 10 de julho, traz mais um confronto entre gigantes. A Espanha chega ao jogo após eliminar por pouco a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal, com um gol dramático nos acréscimos. Ela enfrentará uma Bélgica em ascensão, que humilhou completamente os co-anfitriões dos EUA com uma vitória por 4 a 1 — partida que ainda gera grande debate após um polêmico incidente com cartão vermelho na fase de preparação.



