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Por que não há jogos da Copa do Mundo hoje? Explicação sobre a pausa de um dia na programação antes dos confrontos das quartas de final
Uma pausa necessária para os oito finalistas
À medida que o torneio passa da energia caótica das primeiras rodadas para o drama de alto risco das quartas de final, o dia 8 de julho marca o primeiro dia de descanso oficial da competição. Com as oitavas de final oficialmente encerradas, o grupo inicial de 48 equipes foi reduzido às oito finalistas, e essa pausa permite que os jogadores se recuperem antes da reta final rumo à final no MetLife Stadium.
A decisão de interromper as partidas se deve principalmente ao bem-estar dos jogadores e à gestão logística. Em um formato ampliado, no qual as semifinalistas disputarão agora um total de oito partidas, o dia de descanso designado dá às equipes sobreviventes um tempo essencial para se recuperarem do desgaste físico do futebol de eliminatórias. Isso é particularmente crucial, considerando as grandes distâncias de viagem entre as cidades-sede nos Estados Unidos, Canadá e México, combinadas com o intenso calor do verão em todo o continente.
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Quando a ação recomeça?
A pausa é apenas temporária, e o torneio deve voltar com tudo muito em breve. As partidas competitivas retornam na quinta-feira, 9 de julho, quando a fase das quartas de final começa oficialmente com alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Os torcedores não terão que esperar muito para ver o drama voltar, já que os confrontos já estão definidos após uma série de emocionantes partidas das oitavas de final.
De acordo com a programação oficial, a primeira partida das quartas de final será disputada entre França e Marrocos. Esse confronto de dar água na boca está marcado para acontecer no Boston Stadium, em Massachusetts, repetindo a semifinal de 2022. Em seguida, os demais jogos serão disputados na sexta-feira e no sábado para determinar quem avança para as semifinais.
A única partida da sexta-feira, 10 de julho, traz mais um confronto entre gigantes. A Espanha chega ao jogo após eliminar por pouco a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal, com um gol dramático nos acréscimos. Ela enfrentará uma Bélgica em ascensão, que humilhou completamente os co-anfitriões dos EUA com uma vitória por 4 a 1 — partida que ainda gera grande debate após um polêmico incidente com cartão vermelho na fase de preparação.
Drama de sábado
Entre as seleções que se preparam durante o intervalo está a Inglaterra de Thomas Tuchel, que garantiu sua vaga nas quartas de final de forma dramática. Após uma batalha exaustiva contra o México, um dos anfitriões do torneio, na qual ficaram reduzidos a dez jogadores, os Três Leões agora têm um tempo valioso para reajustar sua abordagem tática antes de seu próximo grande desafio no caminho rumo à possível glória.
A partida das quartas de final entre Inglaterra e Noruega está marcada para sábado, 11 de julho. Esse confronto específico será disputado no Miami Stadium, na Flórida, onde a umidade e o calor devem desempenhar um papel importante. Para os torcedores ingleses, o horário da noite de sábado oferece uma oportunidade perfeita para assistir ao jogo, já que a equipe busca aproveitar o ímpeto da vitória na Cidade do México.
Após a partida dos Três Leões, o foco se volta para os atuais campeões. Ao contrário de seu rival de longa data, Ronaldo, Lionel Messi conseguiu manter vivos seus sonhos na Copa do Mundo ao liderar a Argentina em uma dramática virada contra o Egito. No caminho da Argentina está a Suíça, eterna zebra, que garantiu sua vaga ao superar a Colômbia em uma tensa disputa de pênaltis, chegando às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954.GOAL
- AFP
O caminho para a final da MetLife
Após o fim de semana das quartas de final, o torneio terá outra breve pausa nos dias 12 e 13 de julho, antes que as semifinais tomem o centro das atenções nos dias 14 e 15 de julho. A FIFA planejou meticulosamente esses intervalos para garantir que a qualidade do futebol permaneça no auge para o público global, evitando o cansaço que, às vezes, pode prejudicar o espetáculo das fases finais.
Também não haverá partidas nos dias 16 e 17 de julho, dando às seleções restantes um período prolongado para se prepararem para o clímax do torneio. A ação recomeça com a disputa pelo terceiro lugar no sábado, 18 de julho, quando as duas equipes derrotadas nas semifinais disputarão a medalha de bronze. A jornada então se encerra oficialmente com a grande final no domingo, 19 de julho, em East Rutherford. Até lá, as seleções aproveitarão esta pausa de quarta-feira para se dedicar à análise de vídeos e tratar de eventuais lesões remanescentes antes que a pressão aumente ainda mais.
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