Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lanus v Vasco Da Gama - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Felipe Proença

Por que Léo Jardim é desfalque do Vasco contra o Mirassol, pelo Brasileirão 2025?

Goleiro vascaíno não está à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo deste sábado

Article continues below

Article continues below

Article continues below

  • Léo Jardim fora do jogo contra o Mirassol
  • Cumpre suspensão automática
  • Foi expulso contra o Internacional
📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • Léo JardimMatheus Lima/Vasco

    O QUE ACONTECEU

    Léo Jardim está fora do jogo deste sábado (2) entre Mirassol e Vasco. Disputada no Maião, a partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

    Assista aos jogos do Premiere pelo Prime Video
    Veja os detalhes
    • Publicidade
  • FBL-SUDAMERICANA-VASCO-MELGARAFP

    O CONTEXTO

    O goleiro vascaíno foi expulso nos minutos finais do jogo contra o Internacional, no último domingo, e cumpre suspensão automática.

  • Fluminense v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    VOCÊ SABIA?

    A ausência de Léo Jardim no jogo deste sábado encerrará uma sequência de 91 partidas do goleiro como titular pelo Brasileirão.

  • Vasco Da Gama v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O QUE VEM POR AÍ

    Depois do jogo contra o Mirassol, o Vasco já volta a campo na próxima quinta-feira (7). Às 20h de Brasília, o clube carioca recebe o CSA, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Paulista
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Carioca
Madureira crest
Madureira
MAR
Vasco crest
Vasco
VAS
0