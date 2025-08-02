Por que Léo Jardim é desfalque do Vasco contra o Mirassol, pelo Brasileirão 2025?

- Léo Jardim fora do jogo contra o Mirassol
- Cumpre suspensão automática
- Foi expulso contra o Internacional
Léo Jardim está fora do jogo deste sábado (2) entre Mirassol e Vasco. Disputada no Maião, a partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.
O goleiro vascaíno foi expulso nos minutos finais do jogo contra o Internacional, no último domingo, e cumpre suspensão automática.
A ausência de Léo Jardim no jogo deste sábado encerrará uma sequência de 91 partidas do goleiro como titular pelo Brasileirão.
Depois do jogo contra o Mirassol, o Vasco já volta a campo na próxima quinta-feira (7). Às 20h de Brasília, o clube carioca recebe o CSA, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.