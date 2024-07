Dupla desfalcará o Glorioso na última partida do primeiro turno do Brasileirão; veja

O Botafogo visita o São Paulo nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Porém, o técnico português Artur Jorge não poderá contar com o meia-campista Eduardo e o atacante Junior Santos, ambos lesionados, para este duelo.