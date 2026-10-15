Por dentro da crise de Nico Paz: assim, ele não é um diferencial para o Como

A ilusão, depois a decepção. Mas sem drama. Para Cesc Fabregas, a debacle de ontem em Roterdã, no campo do Feyenoord, deve ser encarada como uma etapa no processo de crescimento do Como. "É a nossa primeira vez na Europa e seguimos aprendendo", afirmou o técnico espanhol, que, após a partida, assumiu a responsabilidade pelo resultado e por algumas decisões tomadas ao longo dos 90 minutos. A derrota na Holanda, de qualquer forma, confirma a fase irregular do Como, que soma uma derrota e um empate nos últimos dois jogos pela Série A, e, sobretudo, de sua principal estrela: Nico Paz. Escalado inicialmente como falso nove para suprir as ausências do lesionado Moise Kean e de Tasos Douvikas, que saiu do banco no segundo tempo e marcou no fim, o jogador não conseguiu evitar o revés.