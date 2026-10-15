A ilusão, depois a decepção. Mas sem drama. Para Cesc Fabregas, a debacle de ontem em Roterdã, no campo do Feyenoord, deve ser encarada como uma etapa no processo de crescimento do Como. "É a nossa primeira vez na Europa e seguimos aprendendo", afirmou o técnico espanhol, que, após a partida, assumiu a responsabilidade pelo resultado e por algumas decisões tomadas ao longo dos 90 minutos. A derrota na Holanda, de qualquer forma, confirma a fase irregular do Como, que soma uma derrota e um empate nos últimos dois jogos pela Série A, e, sobretudo, de sua principal estrela: Nico Paz. Escalado inicialmente como falso nove para suprir as ausências do lesionado Moise Kean e de Tasos Douvikas, que saiu do banco no segundo tempo e marcou no fim, o jogador não conseguiu evitar o revés.
Por dentro da crise de Nico Paz: assim, ele não é um diferencial para o Como
NICO PAZ ABAIXO DO ESPERADO
Quando o argentino joga bem, toda a equipe se beneficia. Caso contrário, a construção das jogadas fica muito mais travada e lenta. Diante das dificuldades dos companheiros na troca de passes, Paz recuou com frequência durante a partida para ajudar a iniciar as jogadas, deixando a Martin Baturina o papel de principal referência ofensiva. Com isso, porém, ficou mais longe do gol e perdeu eficiência no último terço do campo adversário. Deu apenas um chute perigoso (bem defendido pelo goleiro Tjark Ernst) e perdeu a bola 13 vezes. Números negativos que se somam aos registrados por Nico Paz no campeonato. O jogador nascido em 2004 marcou apenas uma vez nos 6 jogos disputados até agora: no último dia 4 de setembro, contra o Genoa. Desde então, não voltou a marcar e deu apenas uma assistência na partida seguinte, vencida contra o Parma.
Em dificuldades com o Como, excelente com a Argentina
Um desempenho decepcionante, especialmente em comparação com o que Nico Paz apresentou no mesmo período de 2025 (três gols e três assistências). O ex-Real Madrid certamente sente o desgaste do Mundial e o fato de só ter voltado a se juntar ao time de Como em meados de agosto, perdendo, assim, boa parte da pré-temporada. Também é verdade, porém, que Nico brilhou no início de outubro, nos três jogos em que vestiu a camisa da seleção, marcando contra a Bolívia, Burkina Faso e Benin, na partida de despedida de Lionel Messi da seleção argentina. Atuações que levaram muitos, em seu país, a apontá-lo até mesmo como sucessor de Messi, de 39 anos e oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
INVESTIMENTO DE 60 MILHÕES
O Como, por sua vez, tem plena confiança no jogador, como mostram os 60 milhões gastos no verão para contratá-lo em definitivo do Real. Em entrevista coletiva, Fabregas o defendeu: "Há momentos de altos e baixos, mas não estou preocupado". Na temporada passada, porém, o treinador não hesitou em deixá-lo fora da equipe titular quando julgou necessário, para estimulá-lo e motivá-lo ainda mais. No domingo, o Como viaja a Florença para enfrentar um adversário que traz boas lembranças a Paz. No "Franchi", em 21 de setembro de 2025, ele foi impossível de marcar e decisivo para a vitória do Como. Fabregas espera vê-lo novamente naquela versão. Aquela que atua de forma letal entre as linhas, com liberdade para se movimentar em apoio ao centroavante.
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