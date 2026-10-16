Em participação no Overlap, Schmeichel explicou a conversa constrangedora que ocorreu após a derrota do Manchester United por 2 a 0. Os torcedores ficaram insatisfeitos quando ele pareceu desconsiderar as duras críticas de Martinez à ambição da diretoria.

Martinez havia acabado de dar uma entrevista contundente à Amazon Prime antes de ser encaminhado para falar com a CBS Sports. Schmeichel afirmou que não sabia de nada do que havia sido dito antes, o que fez sua tentativa de conduzir a conversa para uma perspectiva positiva parecer inoportuna aos espectadores.