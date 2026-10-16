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Peter Schmeichel explica a verdade por trás de entrevista constrangedora com Lisandro Martinez
Reação negativa dos torcedores às declarações após o jogo
Em participação no Overlap, Schmeichel explicou a conversa constrangedora que ocorreu após a derrota do Manchester United por 2 a 0. Os torcedores ficaram insatisfeitos quando ele pareceu desconsiderar as duras críticas de Martinez à ambição da diretoria.
Martinez havia acabado de dar uma entrevista contundente à Amazon Prime antes de ser encaminhado para falar com a CBS Sports. Schmeichel afirmou que não sabia de nada do que havia sido dito antes, o que fez sua tentativa de conduzir a conversa para uma perspectiva positiva parecer inoportuna aos espectadores.
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Schmeichel explica a confusão na transmissão
Schmeichel descreveu o clima caótico na zona de entrevistas rápidas e contou que deveria entrevistar outro jogador. “Aquela entrevista terminou e o encaminharam para a minha. Por isso, quando você vê a entrevista, percebe que estou um pouco surpreso. Naquele momento, eu não sabia o que ele tinha dito”, afirmou Schmeichel. “Eu não fazia ideia de que ele estava atacando daquela maneira. Não sabia que ele tinha dito tudo aquilo. Então, de certa forma, minha entrevista acabou ficando um pouco desajeitada no contexto geral.”
Martinez exige mais do clube
Durante a entrevista tensa, Martinez demonstrou profunda frustração com as opções do elenco. “Temos muitos jogos e precisamos fazer um rodízio de jogadores. Para mim, não temos o melhor elenco”, afirmou. “Não vou ficar calado. Precisamos de mais ambição, precisamos falar mais sobre ganhar títulos da Champions League e da Premier League.”
Schmeichel tentou amenizar a situação ao responder: “Mas a boa notícia é que ainda estamos em outubro, há um longo caminho pela frente.” Martinez rebateu imediatamente: “Sim, mas a cada temporada dizemos a mesma coisa. Se não dissermos a verdade, nada vai mudar.”
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O que vem pela frente para Martinez?
O Manchester United puniu Martinez com uma multa por suas críticas públicas aos dirigentes do clube. No entanto, ele publicou recentemente um pedido de desculpas nas redes sociais após conversas positivas com a direção. Martinez continuará à disposição para ser escalado e deve integrar a delegação na viagem a Elland Road para enfrentar o Leeds no domingo.
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