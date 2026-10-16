Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Peter Schmeichel explica a verdade por trás de entrevista constrangedora com Lisandro Martinez

P. Schmeichel
L. Martinez
Manchester United
Premier League

Ídolo do Manchester United, Peter Schmeichel admitiu que sua entrevista com Lisandro Martinez após a partida foi atrapalhada e revelou ter sido pego completamente de surpresa. Torcedores criticaram duramente Schmeichel por tentar encontrar pontos positivos depois que Martinez fez duras críticas à diretoria do clube, após a frustrante derrota para o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira.

  • Reação negativa dos torcedores às declarações após o jogo

    Em participação no Overlap, Schmeichel explicou a conversa constrangedora que ocorreu após a derrota do Manchester United por 2 a 0. Os torcedores ficaram insatisfeitos quando ele pareceu desconsiderar as duras críticas de Martinez à ambição da diretoria.

    Martinez havia acabado de dar uma entrevista contundente à Amazon Prime antes de ser encaminhado para falar com a CBS Sports. Schmeichel afirmou que não sabia de nada do que havia sido dito antes, o que fez sua tentativa de conduzir a conversa para uma perspectiva positiva parecer inoportuna aos espectadores.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Schmeichel explica a confusão na transmissão

    Schmeichel descreveu o clima caótico na zona de entrevistas rápidas e contou que deveria entrevistar outro jogador. “Aquela entrevista terminou e o encaminharam para a minha. Por isso, quando você vê a entrevista, percebe que estou um pouco surpreso. Naquele momento, eu não sabia o que ele tinha dito”, afirmou Schmeichel. “Eu não fazia ideia de que ele estava atacando daquela maneira. Não sabia que ele tinha dito tudo aquilo. Então, de certa forma, minha entrevista acabou ficando um pouco desajeitada no contexto geral.”

  • Martinez exige mais do clube

    Durante a entrevista tensa, Martinez demonstrou profunda frustração com as opções do elenco. “Temos muitos jogos e precisamos fazer um rodízio de jogadores. Para mim, não temos o melhor elenco”, afirmou. “Não vou ficar calado. Precisamos de mais ambição, precisamos falar mais sobre ganhar títulos da Champions League e da Premier League.”

    Schmeichel tentou amenizar a situação ao responder: “Mas a boa notícia é que ainda estamos em outubro, há um longo caminho pela frente.” Martinez rebateu imediatamente: “Sim, mas a cada temporada dizemos a mesma coisa. Se não dissermos a verdade, nada vai mudar.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    O que vem pela frente para Martinez?

    O Manchester United puniu Martinez com uma multa por suas críticas públicas aos dirigentes do clube. No entanto, ele publicou recentemente um pedido de desculpas nas redes sociais após conversas positivas com a direção. Martinez continuará à disposição para ser escalado e deve integrar a delegação na viagem a Elland Road para enfrentar o Leeds no domingo.

Próximas partidas
LEE

LEE

Premier League

18 de out. de 2026

MUN

MUN