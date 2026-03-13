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Pep Guardiola finalmente quebra a maldição do prêmio de “Técnico do Mês”, ao conquistar seu primeiro prêmio da Premier League desde 2021
O tão esperado retorno ao pódio
O técnico do City conquistou o prêmio de Melhor Treinador do Mês de fevereiro, seu primeiro título em mais de quatro anos. Esse reconhecimento vem após uma sequência impressionante de resultados, durante a qual sua equipe impôs sua autoridade no crucial período de inverno.
- AFP
Subindo na escala da grandeza de todos os tempos
Apesar de não ter conquistado o prêmio desde dezembro de 2021, esta é a 12ª vez que Guardiola recebe o título de “Técnico do Mês”, o que o coloca em terceiro lugar isolado, atrás apenas de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger.
O técnico do Manchester City está agora um à frente de David Moyes, do Everton, consolidando ainda mais seu legado como uma das figuras mais condecoradas a já pisar nas linhas laterais da Premier League.
Dominando o calendário de fevereiro
O triunfo de Guardiola foi construído sobre um mês de fevereiro praticamente impecável, no qual sua equipe equilibrou fluidez tática com solidez defensiva. Depois de iniciar o mês com um empate contra o Tottenham Hotspur, Guardiola levou o Man City a somar 13 pontos nas semanas restantes — o maior número da liga —, graças às vitórias contra Liverpool, Fulham, Newcastle e Leeds. Essa impressionante sequência garantiu que o City permanecesse na briga pelo título, enquanto seus rivais enfrentavam dificuldades para manter a regularidade.
O técnico de 54 anos foi forçado a superar uma forte concorrência para garantir o troféu, acabando por emergir como a escolha preferida entre um grupo talentoso de treinadores. Guardiola liderou uma lista de quatro finalistas que também contava com Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) e Arne Slot (Liverpool).
- Getty Images Sport
Dupla comemoração para os Citizens
Foi um mês produtivo em todos os aspectos para o time da Etihad, já que o elenco principal viu o brilhantismo individual ser recompensado, além do sucesso tático do seu técnico. Este é o segundo prêmio que o Man City conquista em fevereiro, depois que o atacante Antoine Semenyo foi eleito o Jogador do Mês. Com o banco de reservas e o campo apresentando atuações dignas de prêmios, o City parece bem posicionado para continuar sua busca por mais títulos à medida que a temporada chega à reta final.
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