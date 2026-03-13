Pep Guardiola finalmente quebra a maldição do prêmio de “Técnico do Mês”, ao conquistar seu primeiro prêmio da Premier League desde 2021

Apesar de não ter conquistado o prêmio desde dezembro de 2021, esta é a 12ª vez que Guardiola recebe o título de “Técnico do Mês”, o que o coloca em terceiro lugar isolado, atrás apenas de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger.

O técnico do Manchester City está agora um à frente de David Moyes, do Everton, consolidando ainda mais seu legado como uma das figuras mais condecoradas a já pisar nas linhas laterais da Premier League.