Pedro ganha elogios na seleção, mas retorna ao Flamengo com ambiente de insatisfação

Ao mesmo tempo, Pedro também tem motivos para estar insatisfeito com o clube. O atacante ficou para trás nas discussões por renovação enquanto outros jogadores receberam aumentos salariais ou novos contratos.

Depois da grave lesão sofrida na temporada passada, Pedro voltou a ser importante para o Flamengo e entende que merece uma valorização maior. O jogador também recebeu sondagens de clubes do exterior com valores considerados altos. As conversas começaram antes da Data Fifa, mas ainda estavam em estágio inicial.

O atacante e seu estafe entendem que a diretoria não cumpriu um acordo discutido anteriormente. O atacante havia recebido do então diretor José Boto a sinalização de que a renovação seria tratada após sua recuperação, mas o presidente Bap não autorizou o avanço das negociações naquele momento.

Agora, porém, Pedro voltou a figurar entre as prioridades do Flamengo. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.

Dentro de campo, o atacante recuperou espaço desde a chegada de Leonardo Jardim. O treinador costuma elogiá-lo publicamente e chegou a conversar com Pedro para reforçar que contava com ele. Embora não seja titular absoluto na Libertadores, o camisa 9 voltou a ter papel importante na equipe.

Antes da convocação, Pedro atravessava um momento irregular. O gol contra o Bragantino encerrou uma sequência de cinco partidas sem marcar, e ele sequer entrou em campo na classificação sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores.

A passagem pela seleção ajudou a mudar o cenário. Convocado pela primeira vez por Ancelotti, Pedro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre a Índia, além de ter atuado por poucos minutos no amistoso contra a Austrália.

O desempenho rendeu elogios do treinador italiano, que destacou as características do atacante ao compará-lo com Endrick.

“São bastante claras as diferenças entre Endrick e Pedro. Endrick é um jovem com talento extraordinário. O Pedro é um jogador experiente, com muita técnica. Para mim, o Pedro é um jogador de futebol, que sabe jogar o futebol”, afirmou Ancelotti.

Pedro já havia aparecido na pré-lista da Copa do Mundo, mas acabou fora da convocação definitiva. Agora, tenta aproveitar a oportunidade para recuperar o protagonismo tanto na seleção quanto no Flamengo.