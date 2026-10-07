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Luis Felipe Gonçalves

Pedro ganha elogios na seleção, mas retorna ao Flamengo com ambiente de insatisfação

Flamengo
Pedro
Brasil
Santos x Flamengo
Brasileirão

Atacante se reapresentou ao Rubro-Negro após período com a Amarelinha na Data Fifa

Um dos destaques da vitória da seleção brasileira sobre a Índia, Pedro se reapresentou ao Flamengo nesta terça-feira em um momento importante da temporada. O atacante volta ao clube valorizado após sua primeira Data Fifa com Carlo Ancelotti, mas também carrega um episódio recente que gerou incômodo internamente.

Segundo o ge, a situação aconteceu em 20 de setembro, na vitória do Flamengo sobre o Bragantino. Pedro, que havia começado no banco, marcou o segundo gol da equipe e demonstrou insatisfação ao ser substituído por Leonardo Jardim. A atitude provocou desconforto entre integrantes do departamento de futebol e alguns jogadores.

Não houve uma discussão no vestiário após a partida, e Pedro viajou logo depois para se apresentar à seleção. Ainda assim, as reclamações do atacante foram reprovadas internamente.

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  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CUSCOAFP

    Incômodo com ídolo

    A postura incomodou especialmente Bruno Henrique, mas não apenas o atacante. Antes de Pedro entrar contra o Bragantino, a torcida chegou a cantar seu nome. O camisa 9 entrou, marcou aos 25 minutos do segundo tempo e, após deixar o campo, mostrou irritação com a substituição.

    As declarações depois da partida também repercutiram internamente.

    “Depois de um gol, 2 a 0, eu queria continuar e marcar mais gols. Mas o Flamengo tem muita qualidade”, afirmou Pedro na ocasião.

    Apesar do episódio, não existe uma nova crise entre Pedro e Flamengo. A avaliação de parte do departamento de futebol, porém, é de que o jogador reage mal diante de adversidades, mesmo quando consideradas pontuais.

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  • imago-sport-1084093825.jpgHindustan Times

    Momentos divergentes

    Ao mesmo tempo, Pedro também tem motivos para estar insatisfeito com o clube. O atacante ficou para trás nas discussões por renovação enquanto outros jogadores receberam aumentos salariais ou novos contratos.

    Depois da grave lesão sofrida na temporada passada, Pedro voltou a ser importante para o Flamengo e entende que merece uma valorização maior. O jogador também recebeu sondagens de clubes do exterior com valores considerados altos. As conversas começaram antes da Data Fifa, mas ainda estavam em estágio inicial.

    O atacante e seu estafe entendem que a diretoria não cumpriu um acordo discutido anteriormente. O atacante havia recebido do então diretor José Boto a sinalização de que a renovação seria tratada após sua recuperação, mas o presidente Bap não autorizou o avanço das negociações naquele momento.

    Agora, porém, Pedro voltou a figurar entre as prioridades do Flamengo. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.

    Dentro de campo, o atacante recuperou espaço desde a chegada de Leonardo Jardim. O treinador costuma elogiá-lo publicamente e chegou a conversar com Pedro para reforçar que contava com ele. Embora não seja titular absoluto na Libertadores, o camisa 9 voltou a ter papel importante na equipe.

    Antes da convocação, Pedro atravessava um momento irregular. O gol contra o Bragantino encerrou uma sequência de cinco partidas sem marcar, e ele sequer entrou em campo na classificação sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores.

    A passagem pela seleção ajudou a mudar o cenário. Convocado pela primeira vez por Ancelotti, Pedro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre a Índia, além de ter atuado por poucos minutos no amistoso contra a Austrália.

    O desempenho rendeu elogios do treinador italiano, que destacou as características do atacante ao compará-lo com Endrick.

    “São bastante claras as diferenças entre Endrick e Pedro. Endrick é um jovem com talento extraordinário. O Pedro é um jogador experiente, com muita técnica. Para mim, o Pedro é um jogador de futebol, que sabe jogar o futebol”, afirmou Ancelotti.

    Pedro já havia aparecido na pré-lista da Copa do Mundo, mas acabou fora da convocação definitiva. Agora, tenta aproveitar a oportunidade para recuperar o protagonismo tanto na seleção quanto no Flamengo.

  • Flamengo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Rubro-Negro de volta

    Pedro terá dois treinamentos com o elenco antes da viagem para São Paulo. O Flamengo enfrenta o Santos nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    A expectativa é de que o atacante viaje com a delegação, mas sua utilização dependerá da avaliação física da comissão técnica.

    O Flamengo também terá Samuel Lino à disposição. A dupla retornou antes dos demais jogadores brasileiros e participou de dois treinamentos no Ninho do Urubu. Anthony Valencia, que defendeu o Equador na segunda-feira, também se reapresentou nesta quarta.

    Léo Ortiz foi liberado para resolver assuntos pessoais no Rio de Janeiro.

    Entre os desfalques estão Varela, que só retorna ao Rio nesta quarta-feira após servir o Uruguai, além de Ayrton Lucas, Arrascaeta e Evertton Araújo. Ayrton trata uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita e trabalha para retornar na semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.

    Arrascaeta passou por cirurgia no punho esquerdo e tem previsão de retorno entre seis e oito semanas. Já Evertton Araújo está na reta final da recuperação de uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda.

    Plata também viaja com o grupo. O atacante sentiu dores na parte posterior da coxa direita contra o Bragantino e acabou desconvocado do Equador. Após iniciar a Data Fifa separado, voltou a treinar com os companheiros há uma semana.

    Líder do Brasileirão, com 60 pontos, o Flamengo tem três de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. O duelo com o Santos será o primeiro compromisso do Rubro-Negro após a pausa para a Data Fifa.

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