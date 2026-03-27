Pedido de transferência exorbitante: a contratação mais desejada pelo FC Barcelona vai dar errado?

Caso os catalães decidam, mesmo assim, avançar e tentar contratar o jogador de 26 anos, os nerazzurri pretendem, no mínimo, receber uma quantia adequada como compensação. Afinal, Bastoni ainda está vinculado ao Inter até o final de junho de 2028.

No Barça, o jogador da seleção italiana é considerado o candidato favorito para reforçar a defesa central, que conta com poucos jogadores e tem apresentado um desempenho irregular em parte da temporada atual. Acima de tudo, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, seria um grande fã de Bastoni e, por isso, segundo relatos, já esteve várias vezes em Milão para avaliar pessoalmente a situação e lançar as bases para uma transferência no verão.

No time catalão, há apenas quatro zagueiros centrais no elenco: Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo e Andreas Christensen, que está lesionado e, de qualquer forma, raramente é escalado. Antes do início da temporada, o experiente e titular Íñigo Martínez foi transferido para a Arábia Saudita, sem que houvesse uma substituição.