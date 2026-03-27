Segundo informações da Gazzetta dello Sport, o Inter de Milão pretende dissuadir o Barcelona com uma exigência de transferência extremamente elevada, na faixa de 70 a 80 milhões de euros. Como o Barça continua enfrentando sérias dificuldades financeiras, o Inter espera, com isso, levar a melhor na disputa pelo zagueiro.
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Pedido de transferência exorbitante: a contratação mais desejada pelo FC Barcelona vai dar errado?
Caso os catalães decidam, mesmo assim, avançar e tentar contratar o jogador de 26 anos, os nerazzurri pretendem, no mínimo, receber uma quantia adequada como compensação. Afinal, Bastoni ainda está vinculado ao Inter até o final de junho de 2028.
No Barça, o jogador da seleção italiana é considerado o candidato favorito para reforçar a defesa central, que conta com poucos jogadores e tem apresentado um desempenho irregular em parte da temporada atual. Acima de tudo, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, seria um grande fã de Bastoni e, por isso, segundo relatos, já esteve várias vezes em Milão para avaliar pessoalmente a situação e lançar as bases para uma transferência no verão.
No time catalão, há apenas quatro zagueiros centrais no elenco: Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo e Andreas Christensen, que está lesionado e, de qualquer forma, raramente é escalado. Antes do início da temporada, o experiente e titular Íñigo Martínez foi transferido para a Arábia Saudita, sem que houvesse uma substituição.
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Bastoni já está há algum tempo na mira do FC Barcelona
No final do ano passado, o técnico Hansi Flick deixou mais ou menos claro que desejava reforços para essa posição. No entanto, ele recebeu apenas uma contratação para as laterais defensivas: João Cancelo, emprestado pelo Al-Hilal.
Também não é a primeira vez que Bastoni é associado ao Blaugrana; rumores vagos já surgiram em dezembro passado. O jogador de 26 anos alimentou-os ao curtir posts no Instagram que sugeriam que ele deveria se transferir para o Barcelona. Pouco depois, ele enfatizou estar feliz na Inter.
Em Milão, Bastoni é um dos titulares indiscutíveis do técnico Cristian Chivu. Em todas as competições, ele já foi escalado 35 vezes, marcando dois gols e dando seis assistências.
A passagem de Alessandro Bastoni pelo Inter em números:
Intervenções
293
Gols
8
Assistências
30
Cartões amarelos
51
Expulsões
2
Títulos
7