Paul Merson elogia craque do Arsenal como "absolutamente excepcional" após a vitória sobre o Bayer Leverkusen

O Arsenal deu um show de futebol no norte de Londres para derrotar a equipe de Kasper Hjulmand, e o ex-craque dos Gunners, Merson, acredita que o atual elenco está jogando a um nível assustador. Em entrevista à Sky Sports, o comentarista elogiou efusivamente o esforço coletivo que levou os Gunners às quartas de final da principal competição europeia pelo terceiro ano consecutivo.

“O Arsenal jogou muito bem em alguns momentos. Eles estão simplesmente arrasando”, disse Merson. “Não quero dizer ‘máquina’ porque é desrespeitoso, mas esta é uma máquina que pode fazer tudo. Eles são um time de verdade. Foi uma atuação brilhante. Rumo às quartas de final. Ben White foi sólido. Quem quer que entre, ele cumpre sua função.”