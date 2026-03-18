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Paul Merson elogia craque do Arsenal como "absolutamente excepcional" após a vitória sobre o Bayer Leverkusen
Merson está impressionado com o Arsenal, uma “verdadeira equipe”
O Arsenal deu um show de futebol no norte de Londres para derrotar a equipe de Kasper Hjulmand, e o ex-craque dos Gunners, Merson, acredita que o atual elenco está jogando a um nível assustador. Em entrevista à Sky Sports, o comentarista elogiou efusivamente o esforço coletivo que levou os Gunners às quartas de final da principal competição europeia pelo terceiro ano consecutivo.
“O Arsenal jogou muito bem em alguns momentos. Eles estão simplesmente arrasando”, disse Merson. “Não quero dizer ‘máquina’ porque é desrespeitoso, mas esta é uma máquina que pode fazer tudo. Eles são um time de verdade. Foi uma atuação brilhante. Rumo às quartas de final. Ben White foi sólido. Quem quer que entre, ele cumpre sua função.”
- AFP
Rice recebe a classificação de "excelente" após uma jogada espetacular
Embora todo o elenco tenha recebido elogios, foi Rice quem roubou a cena com uma atuação magistral no meio-campo. O jogador da seleção inglesa coroou sua noite com um chute controlado com facilidade no canto inferior, aos 63 minutos, acabando de vez com qualquer esperança de reação do Leverkusen. Merson não hesitou em apontar o jogador de 27 anos como o catalisador da vitória.
“Que gol! O Leverkusen estava sob pressão. Jarell Quansah fez uma ótima defesa e, em seguida, o chute de Viktor Gyokeres foi bloqueado para escanteio quando ele deveria ter passado a bola para Saka. O escanteio foi afastado para Declan Rice, a bola desceu do ar, ele deu um toque… você acha que ele vai chutar, ele dá outro toque e então manda a bola no canto. É uma finalização fenomenal de Declan Rice, que, mais uma vez, tem sido absolutamente excepcional.”
Rice reage aos avanços na Europa
Para Rice, a vitória foi uma prova da capacidade do time de lidar com um calendário exaustivo, que os tem levado a jogar a cada três dias desde outubro. Ele disse à TNT Sports: “Pelo terceiro ano consecutivo nas quartas de final. Foi uma disputa realmente difícil nas duas partidas, então parabéns a eles, pois nos causaram, mesmo que não pareça, muitos problemas em campo. Eles são uma equipe taticamente muito boa, mas no final das contas merecemos a vitória esta noite. Poderíamos ter marcado talvez três ou quatro gols, mas vencer por 2 a 0 foi sólido e estamos muito felizes por termos avançado. Estou exausto. É sem parar. Obviamente, ainda estamos em todas as competições. É realmente cansativo, mas quando você tem uma noite como esta, nas oitavas de final para chegar às quartas, você encontra energia e maneiras de vencer e continua fazendo isso, então está tudo bem.”
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O Arsenal mira o Sporting e os títulos
A vitória garante um confronto intrigante nas quartas de final contra o Sporting CP, mas a atenção imediata do Arsenal deve se voltar para as competições nacionais. Com a disputa pelo título da Premier League em pleno andamento, os Gunners também se preparam para uma importante final da Carabao Cup contra o Manchester City neste fim de semana. O ímpeto conquistado com o sucesso europeu serve de trampolim perfeito para um final de temporada repleto de troféus.
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