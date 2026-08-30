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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Parte do problema' - Michael Carrick é avisado de que precisa substituir com urgência astro do Manchester United após atuação desastrosa

M. Carrick
L. Shaw
Manchester United
Manchester United x Ipswich
Ipswich
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, foi instado a substituir Luke Shaw imediatamente após a atuação desastrosa do defensor na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, no domingo, pela Premier League. Apesar de a equipe ter se recuperado com um triunfo contundente, as alarmantes vulnerabilidades defensivas do lateral-esquerdo provocaram duras críticas, com ele sendo apontado como parte central dos problemas em andamento do time.

  • Dificuldades defensivas contra o Ipswich

    O Manchester United garantiu uma impressionante vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town no domingo, mas comentaristas da talkSPORT voltaram a expor de forma contundente suas fragilidades defensivas. Michael Carrick viu sua equipe sair atrás logo no início, quando Leif Davis abriu o placar.

    Abdul Fatawu passou com facilidade por Luke Shaw pela direita antes de encontrar Davis na segunda trave. Embora Bruno Fernandes tenha comandado uma reação contundente com um hat-trick, além de um gol contra de Jacob Greaves e um gol de Bryan Mbeumo, enquanto Chuba Akpom marcou o gol de consolação do Ipswich, o gol de abertura provocou revolta generalizada em relação ao alarmante declínio defensivo de Shaw.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    A avaliação contundente de Crook

    A atuação defensiva motivou uma avaliação contundente do lateral-esquerdo por parte de Alex Crook, da talkSPORT. Ao comentar a partida no GameDay Live ao lado de Micky Gray, Crook fez duras críticas a Shaw.

    Crook afirmou: "Estou sem palavras. Estou sem palavras. Luke Shaw foi péssimo em Hull na semana passada. Foi péssimo de novo lá. Ele tem sido péssimo há quantos anos? Ele faz parte do problema. Ele é parte do motivo pelo qual o Man United não consegue sair sem sofrer gols. Ele é parte do motivo pelo qual o time continua perdendo partidas, e ainda assim não há sinal de alguém chegando para substituí-lo."

  • Questões levantadas na pré-temporada

    Gray também questionou a preparação defensiva e a aplicação da equipe durante a pausa de verão. O ex-jogador destacou como os pontas adversários passaram com facilidade pela linha de defesa nos minutos iniciais.

    Gray afirmou: "O que os laterais do Manchester United têm feito na pré-temporada? Porque parece que eles estão desligados. Diogo Dalot e Luke Shaw, quer dizer, como é fácil para Fatawu passar por Luke Shaw e achar seu companheiro dentro da área? Leif Davis conseguiu se colocar em uma zona em que só precisava tocar nessa bola de primeira."

    Essas vulnerabilidades gritantes fizeram os torcedores cobrarem reforços imediatos.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Soluções para a janela de transferências

    O Manchester United agora precisa avaliar suas opções nos últimos dias da janela de transferências para resolver esse problema evidente. Com o Newcastle United encerrando as conversas sobre a saída de Lewis Hall, Carrick enfrenta um desfecho tenso no mercado de verão. Se o clube não conseguir contratar um lateral-esquerdo confiável, as fragilidades defensivas ameaçam comprometer seriamente suas ambições pelo restante da temporada.

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