'Parte do problema' - Michael Carrick é avisado de que precisa substituir com urgência astro do Manchester United após atuação desastrosa

O Manchester United garantiu uma impressionante vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town no domingo, mas comentaristas da talkSPORT voltaram a expor de forma contundente suas fragilidades defensivas. Michael Carrick viu sua equipe sair atrás logo no início, quando Leif Davis abriu o placar.

Abdul Fatawu passou com facilidade por Luke Shaw pela direita antes de encontrar Davis na segunda trave. Embora Bruno Fernandes tenha comandado uma reação contundente com um hat-trick, além de um gol contra de Jacob Greaves e um gol de Bryan Mbeumo, enquanto Chuba Akpom marcou o gol de consolação do Ipswich, o gol de abertura provocou revolta generalizada em relação ao alarmante declínio defensivo de Shaw.