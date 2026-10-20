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Moataz Elgammal
Traduzido por

Paris Saint-Germain x Barcelona: prancheta tática, a teoria do caos de Enrique na reta final supera a linha alta de Flick

The tactics board
Luis Enrique
H. Flick
Barcelona
PSG x Barcelona
PSG
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain de Luis Enrique venceu um jogo emocionante de seis gols ao provocar o colapso do Barcelona na reta final, explorando uma linha defensiva alta que se expôs demais. Embora o placar de 4 a 2 reflita um duelo caótico, a análise tática da derrocada dos visitantes nos minutos finais aponta para a enorme resiliência mental do PSG, sua eficiência implacável nas jogadas verticais e as apostas calculadas de Hansi Flick antes do El Clásico.

O duelo tático no Parc des Princes foi um estudo fascinante de filosofias opostas. Enrique procurou explorar os espaços entre o centro e as laterais e as transições pelos lados do campo, alternando entre uma pressão alta agressiva e um bloco médio compacto, enquanto cedia a posse de bola ao Barcelona por opção. Flick, por sua vez, adotou sua característica linha defensiva alta e agressiva, embora sua escalação inicial mostrasse claramente que ele já pensava no clássico de domingo contra o Real Madrid, sobretudo ao deixar o volante Rodri no banco em favor do jovem Marc Bernal.

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    O esquema tático do Paris Saint-Germain

    Enrique adotou um 4-3-3 fluido que priorizava as jogadas verticais e diretas em vez da posse de bola prolongada. Na saída de bola, Achraf Hakimi frequentemente se deslocava para posições mais centralizadas, apoiando Vitinha e Joao Neves. Com isso, o PSG passava a se organizar em um 3-2-2-3 quando tinha a posse, abrindo o campo com os pontas adiantados e próximos às laterais para prender os laterais do Barcelona.

    Defensivamente, o PSG foi agressivo no primeiro tempo, pressionando alto e disputando duelos físicos. A estratégia quase deu resultado de imediato: após recuperar a bola no campo de ataque, Khvicha Kvaratskhelia acertou a trave antes dos dois minutos. O gol veio aos 38 minutos, quando Lamine Yamal perdeu a posse perto da própria área e Desire Doue avançou pelo meio antes de finalizar de fora da área. Depois do intervalo, o PSG passou a apostar na leitura das jogadas para fechar as linhas de passe.

    Na verdade, a partida poderia ter sido decidida bem antes, não fosse a noite frustrante de Ferran Torres contra seu ex-clube. Acionado aos 20 minutos no lugar do lesionado Ousmane Dembele, Torres pareceu assombrado pelo passado: desperdiçou uma grande chance de perto aos 25 minutos e acertou a trave direita aos 71, na segunda bola do PSG na trave após a finalização de Kvaratskhelia no início do jogo.

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    O esquema tático do Barcelona

    O 4-2-3-1 de Flick foi pensado para sufocar o PSG, com Pedri e Bernal formando uma dupla de volantes encarregada de manter a posse de bola e controlar as transições. No entanto, o Barcelona precisava trabalhar muito mais para criar perigo do que o Paris em seus contra-ataques incisivos. Para superar o bloco compacto do PSG, o Barcelona buscou infiltrações de um terceiro jogador. A estratégia deu resultado aos 55 minutos, quando Fermin Lopez, que havia entrado no primeiro tempo, atuou como referência pelo centro para atrair os defensores e deixar Xavi Espart livre nas costas da defesa para marcar o gol de empate.

    Pela ponta, Yamal se manteve bem aberto para buscar o confronto individual com Lucas Hernandez. Mas a aposta surpreendente de Enrique em escalar Hernandez como titular deu certo em grande parte: o defensor francês conteve Yamal com intervenções físicas calculadas e faltas táticas, além de marcar um gol importante de cabeça aos 72 minutos. O que acabou custando caro ao Barcelona, porém, foi adiantar a linha defensiva até quase o meio-campo. Sempre que o PSG superava a pressão inicial, atravessava a defesa catalã com poucos passes. Só uma atuação heroica do goleiro Joan Garcia, com 10 defesas, manteve o placar em números respeitáveis.

  • O duelo tático de xadrez

    O duelo tático decisivo ocorreu nas transições, quando a diferença de eficiência ofensiva definiu a partida. As duas equipes deram exatamente 32 toques na área adversária, mas aproveitaram essas oportunidades de maneiras muito diferentes. O PSG foi direto e preciso: acertou o gol em 15 de suas 22 finalizações, enquanto as jogadas elaboradas do Barcelona renderam apenas cinco finalizações no alvo.

    Ao abrir mão da bola (47% de posse), Enrique levou o Barcelona a uma falsa sensação de segurança e preparou o terreno para sua desorganização estrutural nos minutos finais. O meio-campo renovado de Flick, formado por Rodri, Gavi e Fermin Lopez, deu controle ao Barcelona. Mas, à medida que mais jogadores avançavam em busca do gol da vitória, ficou impossível proteger o espaço entre o meio-campo e uma linha defensiva que permanecia perto da linha central. O PSG aproveitou as infiltrações de jogadores vindos de trás: aos 81 minutos, Vitinha acertou um voleio primoroso em uma bola afastada parcialmente após uma finalização bloqueada de Fabian Ruiz. Aos 86, o próprio Ruiz apareceu sem marcação na segunda trave para completar o cruzamento forte de Hakimi. Os dois gols foram marcados por meio-campistas que chegaram de trás sem serem acompanhados pela marcação.


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  • Ajustes durante a partida

    A partida mudou com uma série de substituições por necessidade e por opção tática, que colocaram à prova a profundidade do elenco e a força mental dos dois times. Depois de perder Dani Olmo por lesão no primeiro tempo, Flick tentou assumir o controle total do jogo por volta dos 60 minutos ao colocar em campo Rodri, seu craque que havia sido poupado, além de Gavi e Karim Adeyemi. Rodri ajudou o Barcelona imediatamente a empurrar o PSG para trás e a dominar a posse de bola no segundo tempo, mas o controle territorial teve pouco efeito sem um golpe decisivo.

    Do outro lado, o que realmente distinguiu os atuais bicampeões foi a extraordinária capacidade de resistir psicologicamente em meio a uma crise de lesões. A perda de três titulares absolutos (Dembele, Kvaratskhelia e o capitão Marquinhos) obrigou Enrique a reorganizar o time durante a partida. A última mudança tática veio aos 78 minutos, quando Enrique tirou Hernandez e Doue para colocar Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu. Até aquele momento, Yamal havia sofrido seis faltas, três cometidas por Hernandez e uma por Doue, e dois dos jogadores encarregados de contê-lo deixaram o campo juntos. Livre daquela marcação apertada, Yamal aproveitou um corte ruim de Zaire-Emery para empatar em 2 a 2 apenas um minuto depois. Mas, em vez de desmoronar como talvez tivesse acontecido em anos anteriores, o time de Enrique absorveu o golpe e transformou o caos em uma reação fulminante, com dois gols em cinco minutos.

  • Conclusão

    No fim, o colapso do Barcelona nos minutos finais se explicou pela disposição de Luis Enrique de abrir mão da posse de bola e explorar o espaço deixado às costas de uma linha defensiva adiantada demais. Embora a identidade tática de Flick e a entrada de Rodri no segundo tempo tenham dado ao Barcelona o controle territorial, avançar sem proteção defensiva nos dez minutos finais deixou a equipe fatalmente exposta. A verticalidade implacável, a solidez estrutural e a força mental do PSG desmontaram de forma decisiva a posse de bola estéril do Barcelona no momento mais importante.

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