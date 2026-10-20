Enrique adotou um 4-3-3 fluido que priorizava as jogadas verticais e diretas em vez da posse de bola prolongada. Na saída de bola, Achraf Hakimi frequentemente se deslocava para posições mais centralizadas, apoiando Vitinha e Joao Neves. Com isso, o PSG passava a se organizar em um 3-2-2-3 quando tinha a posse, abrindo o campo com os pontas adiantados e próximos às laterais para prender os laterais do Barcelona.

Defensivamente, o PSG foi agressivo no primeiro tempo, pressionando alto e disputando duelos físicos. A estratégia quase deu resultado de imediato: após recuperar a bola no campo de ataque, Khvicha Kvaratskhelia acertou a trave antes dos dois minutos. O gol veio aos 38 minutos, quando Lamine Yamal perdeu a posse perto da própria área e Desire Doue avançou pelo meio antes de finalizar de fora da área. Depois do intervalo, o PSG passou a apostar na leitura das jogadas para fechar as linhas de passe.

Na verdade, a partida poderia ter sido decidida bem antes, não fosse a noite frustrante de Ferran Torres contra seu ex-clube. Acionado aos 20 minutos no lugar do lesionado Ousmane Dembele, Torres pareceu assombrado pelo passado: desperdiçou uma grande chance de perto aos 25 minutos e acertou a trave direita aos 71, na segunda bola do PSG na trave após a finalização de Kvaratskhelia no início do jogo.