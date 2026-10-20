O duelo tático no Parc des Princes foi um retrato fascinante do confronto entre filosofias opostas. Enrique buscou explorar os meio-espaços e as transições pelos lados, cedendo a posse de bola ao Barcelona enquanto preparava um bloco médio letal. Flick, por sua vez, adotou sua característica linha defensiva alta e agressiva, embora sua escalação inicial mostrasse claramente que ele também pensava no clássico de domingo contra o Real Madrid. A decisão mais notável foi deixar o volante Rodri no banco em favor do jovem Marc Bernal.
Paris Saint-Germain x Barcelona: No quadro tático, a teoria do caos de Enrique na reta final supera a linha defensiva alta de Flick
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O esquema tático do Paris Saint-Germain
Enrique adotou um 4-3-3 fluido que priorizava a verticalidade em vez da posse de bola prolongada. Na construção das jogadas, Achraf Hakimi frequentemente se deslocava para posições mais centrais, por dentro, para apoiar Vitinha e Joao Neves. Isso permitia ao PSG assumir uma formação 3-2-2-3 com a bola, abrindo o campo com os pontas posicionados à frente e junto às laterais para prender os laterais do Barcelona. A verticalidade deu resultado aos 38 minutos, quando Desire Doue atuou como peça de ligação, superou a primeira linha de pressão e colocou o PSG à frente com um chute de fora da área.
Defensivamente, o PSG passou dos duelos físicos intensos no primeiro tempo para uma leitura mais inteligente das jogadas e o bloqueio das linhas de passe após o intervalo. Na verdade, a partida poderia ter sido resolvida com tranquilidade bem antes, não fosse a noite frustrante de Ferran Torres contra seu ex-clube. Acionado aos 20 minutos para substituir o lesionado Ousmane Dembele, Torres pareceu assombrado pelo passado: desperdiçou uma ótima chance cara a cara com o goleiro aos 25 minutos e acertou a trave direita aos 71, na segunda bola do PSG na trave após o chute de Khvicha Kvaratskhelia no início da partida.
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Esquema tático do Barcelona
O 4-3-3 de Flick, que se transformava em um 4-2-3-1, foi concebido para sufocar o PSG. A estratégia se apoiava na dupla de volantes formada por Pedri e Bernal para manter a posse de bola e controlar as transições. No entanto, o Barcelona precisava trabalhar muito mais para criar perigo real do que o PSG em seus contra-ataques incisivos. Para superar a defesa compacta do PSG, o Barcelona buscou as movimentações de um terceiro jogador. A tática deu resultado aos 55 minutos, quando Fermin Lopez, que havia entrado no primeiro tempo, atuou como referência central para atrair os defensores e deixar Xavi Espart livre nas costas da defesa para marcar o gol de empate.
Pela ponta, Lamine Yamal se manteve bem aberto para enfrentar Lucas Hernandez no um contra um. A aposta surpreendente de Enrique em escalar Hernandez como titular, porém, deu muito certo durante 78 minutos. O defensor francês neutralizou Yamal com intervenções físicas calculadas e faltas táticas, além de marcar um gol importante de cabeça aos 72 minutos. Ainda assim, adiantar a linha defensiva quase até o meio-campo acabou sendo a ruína do Barcelona. Sempre que o PSG superava a pressão inicial, atravessava a defesa catalã com poucos passes. Apenas uma atuação heroica do goleiro Joan Garcia, com 10 defesas, impediu uma goleada histórica muito antes do apito final.
O duelo tático
A batalha tática decisiva aconteceu nas transições, quando a diferença de eficiência ofensiva contou a história do jogo. As duas equipes tiveram exatamente o mesmo número de toques na área adversária, mas o aproveitamento desses toques foi muito diferente. O PSG foi direto e preciso, com 15 chutes no alvo em 22 finalizações, enquanto a construção elaborada do Barcelona resultou em apenas cinco chutes no alvo.
Ao abrir mão da bola (47% de posse), Enrique deu ao Barcelona uma falsa sensação de segurança, preparando o terreno para o colapso de sua estrutura nos minutos finais. Quando o Barcelona adiantou suas linhas em busca do gol da vitória, seu meio-campo, já exausto, não conseguiu mais proteger a defesa. Assim, os passes diretos do PSG passaram a superar a pressão adversária por completo. O voleio espetacular de Vitinha aos 81 minutos e a finalização precisa de Fabian Ruiz aos 86, após passe para trás de Hakimi, foram consequências táticas diretas da desorganização de uma defesa do Barcelona adiantada demais diante das arrancadas verticais vindas de trás.
Ajustes durante a partida
A partida mudou com uma série de substituições forçadas e táticas que testaram a profundidade dos elencos e a força mental dos dois times. Depois de perder Dani Olmo por lesão no primeiro tempo, Flick tentou assumir o controle total do jogo por volta dos 60 minutos ao colocar em campo Rodri, seu craque que havia sido poupado, além de Gavi e Karim Adeyemi. Rodri ajudou o Barcelona de imediato a fazer o PSG recuar e a dominar a posse de bola no segundo tempo, mas o domínio territorial pouco produziu sem um golpe decisivo.
Do outro lado, o que realmente distinguiu os atuais bicampeões foi a extraordinária resiliência psicológica diante de uma crise de lesões. A perda de três titulares absolutos, Dembele, Kvaratskhelia e o capitão Marquinhos, obrigou Enrique a reorganizar constantemente a espinha dorsal da equipe. A reviravolta tática decisiva ocorreu aos 78 minutos, quando Enrique tirou Hernandez e Doue para colocar Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu. Livre da marcação cerrada de Hernandez, Yamal aproveitou um corte ruim de Zaire-Emery para marcar o gol de empate por 2 a 2 apenas um minuto depois. Ainda assim, em vez de desmoronar como poderiam ter feito em anos anteriores, os comandados de Enrique absorveram o golpe e transformaram o caos em uma resposta fulminante, com dois gols em cinco minutos.
Conclusão
Em última análise, o colapso do Barcelona no fim da partida se explica pela disposição de Luis Enrique de ceder a bola e explorar uma linha defensiva alta e agressiva que perdeu o fôlego. Embora a identidade tática de Flick e a entrada de Rodri no segundo tempo tenham dado ao Barcelona o domínio territorial, avançar sem proteção defensiva nos dez minutos finais deixou a equipe perigosamente exposta. A verticalidade implacável, a solidez estrutural e a força mental do PSG desmontaram de vez a posse de bola estéril do Barcelona no momento mais decisivo.
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