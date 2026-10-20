Enrique adotou um 4-3-3 fluido que priorizava a verticalidade em vez da posse de bola prolongada. Na construção das jogadas, Achraf Hakimi frequentemente se deslocava para posições mais centrais, por dentro, para apoiar Vitinha e Joao Neves. Isso permitia ao PSG assumir uma formação 3-2-2-3 com a bola, abrindo o campo com os pontas posicionados à frente e junto às laterais para prender os laterais do Barcelona. A verticalidade deu resultado aos 38 minutos, quando Desire Doue atuou como peça de ligação, superou a primeira linha de pressão e colocou o PSG à frente com um chute de fora da área.

Defensivamente, o PSG passou dos duelos físicos intensos no primeiro tempo para uma leitura mais inteligente das jogadas e o bloqueio das linhas de passe após o intervalo. Na verdade, a partida poderia ter sido resolvida com tranquilidade bem antes, não fosse a noite frustrante de Ferran Torres contra seu ex-clube. Acionado aos 20 minutos para substituir o lesionado Ousmane Dembele, Torres pareceu assombrado pelo passado: desperdiçou uma ótima chance cara a cara com o goleiro aos 25 minutos e acertou a trave direita aos 71, na segunda bola do PSG na trave após o chute de Khvicha Kvaratskhelia no início da partida.