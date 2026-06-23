O VfB está em busca de um reserva para o titular Maximilian Mittelstädt na próxima temporada. Atualmente, não há um substituto adequado no elenco de Stuttgart; em vez disso, o técnico Sebastian Hoeneß costuma adotar uma formação com três zagueiros quando o jogador de 29 anos fica de fora.

Kabar, de 20 anos, poderia resolver esse problema. No entanto, as expectativas dos dois clubes em relação ao valor da transferência estão muito distantes. Segundo informações, o BVB exige pelo menos cinco milhões de euros pelo jogador, que já defendeu duas vezes a seleção alemã sub-20, mas esse valor é considerado alto demais pelos de Stuttgart.