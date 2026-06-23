De acordo com uma reportagem do *Bild*, o time da Suábia estaria considerando a contratação do lateral-esquerdo do Dortmund, Almugera Kabar. As primeiras conversas entre o clube e o jogador já teriam ocorrido.
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Parece que já houve as primeiras conversas! Será que o VfB Stuttgart vai conseguir contratar um jovem talento do BVB?
O VfB está em busca de um reserva para o titular Maximilian Mittelstädt na próxima temporada. Atualmente, não há um substituto adequado no elenco de Stuttgart; em vez disso, o técnico Sebastian Hoeneß costuma adotar uma formação com três zagueiros quando o jogador de 29 anos fica de fora.
Kabar, de 20 anos, poderia resolver esse problema. No entanto, as expectativas dos dois clubes em relação ao valor da transferência estão muito distantes. Segundo informações, o BVB exige pelo menos cinco milhões de euros pelo jogador, que já defendeu duas vezes a seleção alemã sub-20, mas esse valor é considerado alto demais pelos de Stuttgart.
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Será que Kabar vai para Colônia em troca de El Mala?
Embora o jogador de 20 anos seja considerado um dos maiores talentos alemães em sua posição, ele quase não teve oportunidades em Dortmund no passado. Com Daniel Svensson e Ramy Bensebaini, a concorrência na lateral esquerda é acirrada; além disso, no meio do ano, Kaua Prates, de apenas 17 anos, se juntará ao time como mais um lateral-esquerdo.
Por isso, surgiram recentemente rumores de que o BVB poderia usar Kabar como moeda de troca para reduzir o valor da transferência do jogador que deseja contratar, Said El Mala. No entanto, o clube dele, o 1. FC Köln, não estaria nem um pouco entusiasmado com essa proposta.
No total, Kabar soma seis partidas como profissional pelos “Schwarzgelben”. Seu contrato em Dortmund vai até 2028.