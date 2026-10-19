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Luis Felipe Gonçalves

Parceiro de Seedorf no Botafogo, Jair Ventura projeta duelo contra o Corinthians

Vitória
J. Ventura
C. Seedorf
Corinthians x Vitória
Corinthians
Brasileirão

Treinador falou sobre ex-companheiro e destacou importância dos retornos de Yuri Alberto e Garro para o Alvinegro

Jair Ventura terá um reencontro especial no duelo entre Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro baiano, o treinador trabalhou com Clarence Seedorf no Botafogo, entre 2012 e 2013, quando atuava como auxiliar técnico. Agora, os dois estarão em lados opostos, embora o holandês ainda não possa comandar o Timão à beira do gramado, pois não foi regularizado a tempo para a partida.

Jair aproveitou a oportunidade para elogiar o ex-companheiro e projetar uma trajetória positiva do novo treinador corintiano no futebol brasileiro. O comandante do Vitória, porém, deixou claro que a prioridade neste momento é conquistar o resultado diante do rival.

"Com certeza ele vai fazer um grande trabalho, tem muito a agregar ao Corinthians. Desejo boa sorte a ele depois do nosso jogo, agora vamos ser rivais. Mas que ele seja bem-vindo ao Brasil novamente, possa fazer um grande trabalho e ajudar o Corinthians a alcançar seus objetivos depois do jogo contra o Vitória", afirmou.

A parceria entre os dois no Botafogo rendeu conquistas importantes. Com Seedorf como jogador e Jair como auxiliar de Oswaldo de Oliveira, o Alvinegro conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e terminou o Brasileirão daquele ano na quarta colocação, garantindo uma vaga na Libertadores da temporada seguinte.

Jair Ventura destacou a relação construída com o holandês e a influência da experiência internacional do ex-meia durante a passagem pelo clube carioca.

"[Foi uma convivência] maravilhosa, o Seedorf é um amigo que eu construí no futebol. Estive em toda a passagem dele no Botafogo, conquistamos o título carioca de 2013 juntos, eu ainda era auxiliar. Também teve a classificação para a Libertadores depois de muitos anos, e ele foi muito importante, ajudou demais. Trouxe sua experiência internacional para a gente, deixou um legado dentro do clube, um cara sensacional", relembrou.

Seedorf encerrou a carreira como jogador no próprio Botafogo, em 2013, e iniciou sua trajetória como treinador no Milan, no ano seguinte. Jair Ventura permaneceu por mais algum tempo na comissão técnica alvinegra até ser efetivado em 2016 e iniciar sua carreira como técnico principal.

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    Preocupação para o treinador

    O Corinthians representa apenas o quarto trabalho de Seedorf como treinador e o primeiro no Brasil. Jair Ventura, por sua vez, acumula passagens por dez equipes do futebol nacional.

    Apesar da expectativa pelo trabalho do holandês, o técnico do Vitória apontou outros fatores como suas principais preocupações para o confronto: os retornos do atacante Yuri Alberto e do meia Rodrigo Garro, peças importantes na construção ofensiva corintiana.

    "É um novo treinador, as ideias eu acredito que vão ser implantadas gradativamente. Mas o que mais me preocupa é a volta de Yuri Alberto e Garro, que não jogou no último jogo. Yuri Alberto fez muita falta nesses momentos delicados que o Corinthians está vivendo, foi meu jogador também. Sei do poder de finalização dele, ataque ao espaço, facão, é difícil marcá-lo. A volta dele e de Garro deixa o jogo ainda mais difícil", explicou.

    Yuri Alberto, contudo, havia sido poupado do treinamento da última sexta-feira. Jair Ventura também ressaltou que a chegada de Seedorf pode trazer mudanças graduais à equipe, o que exige atenção na preparação do Vitória.

    "Com certeza essa situação do treinador vai ser gradativa, a gente não sabe como ele vem. Vai dificultar um pouco nosso encaixe. Mas a gente vai trabalhar dentro das características que o Corinthians já vinha jogando e das dos atletas", completou.

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    Longo jejum

    Além dos desafios impostos pelo novo comando corintiano e pelos possíveis retornos, o Vitória tenta encerrar uma sequência negativa contra o adversário. Desde que voltou à Série A, em 2024, o Rubro-Negro venceu 17 dos outros 19 clubes que disputam a atual edição do Brasileirão. As exceções são Cruzeiro e Corinthians.

    O último triunfo sobre o time paulista aconteceu em 2017. Desde então, as equipes se enfrentaram em nove oportunidades pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias corintianas e cinco empates.

    O retrospecto recente inclui os dois confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018 e outros sete duelos pela Série A. O encontro mais recente terminou sem gols, em abril, pela 12ª rodada do atual Brasileirão. A partida teve apenas uma finalização certa, a menor marca registrada em um jogo desta edição do torneio.

  • imago-sport-1077258135.jpgSports Press Photo

    Pior visitante

    O último resultado positivo do Vitória contra o Corinthians aconteceu justamente na Neo Química Arena, palco do confronto desta segunda-feira. Em 2017, o time baiano venceu por 1 a 0, com gol de Santiago Tréllez, e encerrou uma sequência de 34 jogos de invencibilidade do adversário. O Timão, naquela temporada, terminou como campeão brasileiro.

    O cenário atual, porém, é diferente. O Corinthians vem de quatro derrotas consecutivas em casa e também luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, carrega um desempenho preocupante como visitante: ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileirão e registra apenas 11,1% de aproveitamento longe de Salvador.

    Com a missão de quebrar o tabu diante do Corinthians e conquistar sua primeira vitória como visitante na competição, o Vitória entra em campo às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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