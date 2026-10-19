Parceiro de Seedorf no Botafogo, Jair Ventura projeta duelo contra o Corinthians

Jair Ventura terá um reencontro especial no duelo entre Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro baiano, o treinador trabalhou com Clarence Seedorf no Botafogo, entre 2012 e 2013, quando atuava como auxiliar técnico. Agora, os dois estarão em lados opostos, embora o holandês ainda não possa comandar o Timão à beira do gramado, pois não foi regularizado a tempo para a partida.

Jair aproveitou a oportunidade para elogiar o ex-companheiro e projetar uma trajetória positiva do novo treinador corintiano no futebol brasileiro. O comandante do Vitória, porém, deixou claro que a prioridade neste momento é conquistar o resultado diante do rival.

"Com certeza ele vai fazer um grande trabalho, tem muito a agregar ao Corinthians. Desejo boa sorte a ele depois do nosso jogo, agora vamos ser rivais. Mas que ele seja bem-vindo ao Brasil novamente, possa fazer um grande trabalho e ajudar o Corinthians a alcançar seus objetivos depois do jogo contra o Vitória", afirmou.

A parceria entre os dois no Botafogo rendeu conquistas importantes. Com Seedorf como jogador e Jair como auxiliar de Oswaldo de Oliveira, o Alvinegro conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e terminou o Brasileirão daquele ano na quarta colocação, garantindo uma vaga na Libertadores da temporada seguinte.

Jair Ventura destacou a relação construída com o holandês e a influência da experiência internacional do ex-meia durante a passagem pelo clube carioca.

"[Foi uma convivência] maravilhosa, o Seedorf é um amigo que eu construí no futebol. Estive em toda a passagem dele no Botafogo, conquistamos o título carioca de 2013 juntos, eu ainda era auxiliar. Também teve a classificação para a Libertadores depois de muitos anos, e ele foi muito importante, ajudou demais. Trouxe sua experiência internacional para a gente, deixou um legado dentro do clube, um cara sensacional", relembrou.

Seedorf encerrou a carreira como jogador no próprio Botafogo, em 2013, e iniciou sua trajetória como treinador no Milan, no ano seguinte. Jair Ventura permaneceu por mais algum tempo na comissão técnica alvinegra até ser efetivado em 2016 e iniciar sua carreira como técnico principal.