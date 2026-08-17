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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Papel esperado para Yamal: conselho de Kompany alerta o talento extraordinário do Barcelona

Basel x Barcelona
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"... porque eles são da geração TikTok!"

Jesse Bikeso não precisou de muito tempo para deixar uma forte impressão no Barcelona, depois de roubar a cena com dois gols em sua última partida amistosa. Mas o que mais chama a atenção é que o clube catalão já havia definido sua posição em relação ao talento belga meses antes, ao enxergá-lo como um projeto diferente e digno de investimento.

Bikeso, nascido em Leuven em 2008, marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Barcelona durante a vitória no amistoso contra o Basel, no domingo, fazendo com que seu nome começasse a atrair atenção poucos dias após sua transferência para o clube catalão.

  • De Basel a Barcelona: o começo que revelou o talento

    A Suíça foi palco, quatro meses atrás, de uma etapa importante em sua trajetória, quando João Amaral, um dos principais assistentes de Deco no departamento de olheiros do Barcelona, se reuniu com Dévy Rigaux, então diretor esportivo do Club Brugge e que atualmente ocupa o mesmo cargo no Feyenoord.

    Rigaux afirmou que outros clubes estavam interessados no jogador, mas o Barcelona foi o mais insistente em contratá-lo, depois de ver nele um talento excepcional que lembra o tipo de pontas que consagraram a academia do Ajax.

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    • Publicidade

  • Personalidade tranquila e carisma sem arrogância

    Amaral havia acompanhado Bisiu diretamente durante a semifinal da Liga dos Campeões da Europa Sub-19 contra o Benfica. E, apesar de o jogador não ter participado muito por causa de um problema físico, isso não mudou a convicção dos dirigentes do Barcelona, que decidiram concluir a contratação por 8 milhões de euros, embora seu valor de mercado fosse inferior a um milhão de euros.

    O jornal AS afirmou: "Rego, que acompanhou os primeiros passos de Bisiu no futebol profissional, considera que o jogador tem uma personalidade tranquila e grande autoconfiança, sem arrogância, além de descrevê-lo como querido dentro do vestiário por causa de sua natureza amistosa".

    Acrescentou que Bisiu, de 18 anos, pode encontrar uma conexão especial com Lamine Yamal, prevendo que a estrela do Barcelona desempenhe para ele o papel de "irmão mais velho", tendo em vista que os jogadores pertencem à mesma geração, que ele descreveu como "geração TikTok". Rego acredita que Bisiu possui o que descreveu como um talento excepcional, o "X Factor", ao lado do carisma que pode ajudá-lo a se adaptar ao ambiente do Barcelona.

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  • Conselho de Kompany: não acredite no hype

    E apesar da forte concorrência que aguarda o jogador na disputa por minutos em campo, diante da presença de Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Lamine Yamal, Rego não espera que Bisseck saia por empréstimo nesta temporada.

    Ele afirmou que o Barcelona quer acompanhar de perto sua evolução ao longo deste ano, tanto do ponto de vista físico quanto pessoal, considerando que a segunda temporada pode ser mais importante para tomar uma decisão sobre seu futuro.

    No momento, Rego aconselha o jogador a não se deixar levar pelo alvoroço que o cercou após seus dois gols, citando uma frase de Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, que dizia: "Não acredite no alvoroço, nem acredite no drama".

    Também elogiou a capacidade de Bisseck de combinar velocidade e jogo coletivo, ressaltando que seu golaço após o passe de Dani Olmo não foi surpresa para ele, restando agora a Hansi Flick a missão de descobrir o quanto pode aproveitar do talento do ponta belga.

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