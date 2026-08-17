Amaral havia acompanhado Bisiu diretamente durante a semifinal da Liga dos Campeões da Europa Sub-19 contra o Benfica. E, apesar de o jogador não ter participado muito por causa de um problema físico, isso não mudou a convicção dos dirigentes do Barcelona, que decidiram concluir a contratação por 8 milhões de euros, embora seu valor de mercado fosse inferior a um milhão de euros.

O jornal AS afirmou: "Rego, que acompanhou os primeiros passos de Bisiu no futebol profissional, considera que o jogador tem uma personalidade tranquila e grande autoconfiança, sem arrogância, além de descrevê-lo como querido dentro do vestiário por causa de sua natureza amistosa".

Acrescentou que Bisiu, de 18 anos, pode encontrar uma conexão especial com Lamine Yamal, prevendo que a estrela do Barcelona desempenhe para ele o papel de "irmão mais velho", tendo em vista que os jogadores pertencem à mesma geração, que ele descreveu como "geração TikTok". Rego acredita que Bisiu possui o que descreveu como um talento excepcional, o "X Factor", ao lado do carisma que pode ajudá-lo a se adaptar ao ambiente do Barcelona.