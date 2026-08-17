Jesse Bikeso não precisou de muito tempo para deixar uma forte impressão no Barcelona, depois de roubar a cena com dois gols em sua última partida amistosa. Mas o que mais chama a atenção é que o clube catalão já havia definido sua posição em relação ao talento belga meses antes, ao enxergá-lo como um projeto diferente e digno de investimento.
Bikeso, nascido em Leuven em 2008, marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Barcelona durante a vitória no amistoso contra o Basel, no domingo, fazendo com que seu nome começasse a atrair atenção poucos dias após sua transferência para o clube catalão.