Sempre que o Barcelona tem em mãos uma geração ofensiva capaz de assustar os grandes da Europa, o antigo sonho volta à tona e a torcida eleva suas ambições de recuperar o trono continental, ausente dos cofres do clube desde 2015.

Mas, entre os números assustadores e a dura realidade europeia, permanece a pergunta que persegue os blaugranas ano após ano: será que esta vez será diferente e a equipe finalmente conseguirá quebrar o tabu da Liga dos Campeões?





Na temporada 2026-2027, o Barcelona tem motivos para sonhar de verdade, depois que seu trio ofensivo, formado por Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon, se impôs no topo da lista dos mais eficientes entre os trios das grandes ligas europeias, superando Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique.

Mas a novidade que dá uma esperança extra aos torcedores não se refere apenas ao ataque, e sim à possibilidade de contar com um sistema mais equilibrado, que una a eficiência ofensiva à solidez defensiva.