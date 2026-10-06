Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
LDU Quito v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras testa novo meio-campo e ganha opção para reta final da temporada

Palmeiras
A. Ferreira
Palmeiras x Bahia
Brasileirão
Copa Libertadores
Copa do Brasil

Com novas possibilidades, Abel pode abrir mão da tática com três zagueiros, esquema que é o preferido do português

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (8), depois de quase duas semanas de preparação durante a Data Fifa. Na reta final de 2026, com as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, Abel Ferreira ganhou uma nova alternativa para montar a equipe: um meio-campo com Marlon Freitas e Lucas Evangelista como volantes e Andreas Pereira mais adiantado pelo lado esquerdo.

Desde o retorno da Copa do Mundo, o Palmeiras disputou 18 partidas, sendo dez com três zagueiros e oito com uma linha de quatro defensores. Apesar do equilíbrio nos números, Abel tem demonstrado preferência pelo trio na defesa, especialmente depois do Mundial e nos confrontos de mata-mata da Libertadores.

A última partida antes da atual pausa, porém, apresentou uma nova possibilidade. No empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, o Verdão atuou com quatro defensores e teve uma das melhores produções ofensivas recentes, com 29 finalizações.

O desenho utilizado no Rio Grande do Sul permitiu a entrada de Lucas Evangelista no meio-campo, enquanto Andreas Pereira ganhou liberdade para atuar mais à frente. Na linha ofensiva, Flaco López e Vitor Roque formaram a dupla de ataque.

A formação também representa uma alternativa para Abel utilizar Lucas Evangelista sem precisar abrir mão de outros jogadores do setor. No esquema com três zagueiros, Barboza ou Murilo costuma formar a linha ao lado de Gustavo Gómez, enquanto a utilização de quatro defensores libera uma vaga no meio-campo.

Durante a Data Fifa, o Palmeiras não realizou jogos-treino, mas aproveitou o período para trabalhar conceitos técnicos e táticos. Abel, no entanto, precisou conduzir parte das atividades sem oito jogadores convocados para suas respectivas seleções.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-ARGENTINAAFP

    Aguardando convocados

    O Palmeiras enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, e Abel aguarda o retorno de oito jogadores que estavam com suas seleções: Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Arias, Sosa, Mauricio e Flaco López.

    A previsão é de que todos retornem até a tarde desta quarta-feira. Depois da chegada, os atletas serão avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance antes de serem liberados para a partida.

    Uma possível escalação tem Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Arias); Flaco López e Vitor Roque.

    O confronto com o Bahia abre uma sequência pesada para o Palmeiras. Serão dez partidas nos próximos 30 dias, começando com dois compromissos consecutivos diante da torcida: além do duelo de quinta, o Verdão enfrenta o Corinthians no domingo, pelo Brasileirão. Depois, a equipe visita o Fluminense, no Maracanã, pela Libertadores.

    Na competição nacional, o Palmeiras está três pontos atrás do líder Flamengo. Além do Brasileirão, o time de Abel Ferreira segue vivo nos dois torneios de mata-mata restantes da temporada e está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
  • imago-sport-1080483372.jpgBrazil Photo Press

    Novidade nos treinos

    Outra novidade durante a Data Fifa foi Paulinho. O atacante iniciou a transição entre os trabalhos físicos e técnicos e deu mais um passo no processo de recuperação de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita.

    Na atividade da última segunda-feira (5), o camisa 10 foi a campo e realizou exercícios físicos e com bola sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. A expectativa era de que o jogador começasse a transição justamente após a pausa para os jogos das seleções.

    Enquanto Paulinho avançava na recuperação, o restante do elenco realizou trabalhos técnicos e táticos na Academia de Futebol. Gustavo Gómez, Mauricio e Sosa foram os primeiros dos oito convocados a retornar ao clube, na madrugada desta terça-feira.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Bahia crest
Bahia
BAH