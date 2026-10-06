Palmeiras testa novo meio-campo e ganha opção para reta final da temporada

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (8), depois de quase duas semanas de preparação durante a Data Fifa. Na reta final de 2026, com as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, Abel Ferreira ganhou uma nova alternativa para montar a equipe: um meio-campo com Marlon Freitas e Lucas Evangelista como volantes e Andreas Pereira mais adiantado pelo lado esquerdo.

Desde o retorno da Copa do Mundo, o Palmeiras disputou 18 partidas, sendo dez com três zagueiros e oito com uma linha de quatro defensores. Apesar do equilíbrio nos números, Abel tem demonstrado preferência pelo trio na defesa, especialmente depois do Mundial e nos confrontos de mata-mata da Libertadores.

A última partida antes da atual pausa, porém, apresentou uma nova possibilidade. No empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, o Verdão atuou com quatro defensores e teve uma das melhores produções ofensivas recentes, com 29 finalizações.

O desenho utilizado no Rio Grande do Sul permitiu a entrada de Lucas Evangelista no meio-campo, enquanto Andreas Pereira ganhou liberdade para atuar mais à frente. Na linha ofensiva, Flaco López e Vitor Roque formaram a dupla de ataque.

A formação também representa uma alternativa para Abel utilizar Lucas Evangelista sem precisar abrir mão de outros jogadores do setor. No esquema com três zagueiros, Barboza ou Murilo costuma formar a linha ao lado de Gustavo Gómez, enquanto a utilização de quatro defensores libera uma vaga no meio-campo.

Durante a Data Fifa, o Palmeiras não realizou jogos-treino, mas aproveitou o período para trabalhar conceitos técnicos e táticos. Abel, no entanto, precisou conduzir parte das atividades sem oito jogadores convocados para suas respectivas seleções.