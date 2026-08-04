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Gabriel Marin

Palmeiras recusa propostas milionárias e vê Allan como o futuro da seleção

Allan
Palmeiras

Verdão rejeita investidas de gigantes da Europa, aposta na valorização do atacante e acredita que o jovem pode integrar os próximos ciclos da seleção sob renovação liderada por Carlo Ancelotti

O Palmeiras mantém uma posição firme no mercado da bola e não pretende abrir mão de Allan nesta janela de transferências. Mesmo diante de propostas milionárias de clubes da Premier League e da Serie A italiana, a diretoria alviverde entende que o atacante de 22 anos ainda não atingiu seu teto esportivo e pode se tornar um dos principais nomes da nova geração da seleção brasileira.

A convicção interna vai além do desempenho apresentado pelo jogador desde sua promoção ao elenco profissional. No entendimento do clube, Allan reúne características técnicas e potencial de evolução suficientes para participar dos próximos ciclos da seleção, cenário que influencia diretamente a decisão de rejeitar ofertas consideradas importantes do futebol europeu.

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  • imago-sport-1078097807.jpgNurPhoto

    Seleção brasileira faz parte do planejamento do Palmeiras

    A permanência de Allan não está baseada apenas em questões esportivas dentro do Palmeiras. Segundo apuração do jornalista André Hernan, a diretoria acredita que o atacante pode integrar inicialmente o próximo ciclo olímpico da seleção brasileira e, posteriormente, disputar espaço no elenco principal durante a preparação para a próxima Copa do Mundo.

    Essa projeção ganhou ainda mais força diante do momento vivido pela seleção. Nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), existe a expectativa de uma renovação gradual do elenco nacional, priorizando jogadores mais jovens nos próximos anos.

    Após retornar ao Brasil, Carlo Ancelotti participou de reuniões na CBF nas quais um dos assuntos discutidos foi justamente a observação de novos talentos e a transição do grupo, reduzindo gradativamente a presença de atletas mais experientes.

    Dentro desse cenário, o Palmeiras acredita que Allan pode aproveitar a abertura de espaço para jovens jogadores e aumentar sua relevância tanto na seleção quanto no mercado internacional.

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  • imago-sport-1077966084.jpgSports Press Photo

    Propostas milionárias não mudaram o posicionamento do clube

    O interesse europeu em Allan aumentou significativamente nos últimos meses. O Aston Villa foi um dos clubes que mais avançou nas negociações e sinalizou uma proposta de até 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões), estruturada em 25 milhões de euros fixos e outros 5 milhões condicionados ao cumprimento de metas.

    Apesar da oferta expressiva, o Palmeiras recusou imediatamente qualquer possibilidade de negociação, reforçando que o atacante não está disponível para venda.

    Além do clube inglês, o Napoli também demonstrou interesse e trabalhou com cifras próximas de 35 milhões de euros. Ainda assim, a resposta da diretoria permaneceu a mesma: Allan é considerado inegociável neste momento.

    Nos bastidores, o recado do Verdão ao mercado é claro. Para sequer iniciar uma conversa, o clube entende que uma proposta deve partir de, no mínimo, 45 milhões de euros, valor que considera mais compatível com o potencial técnico e financeiro do atleta.

  • Aston Villa v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Aston Villa prepara nova investida pelo atacante

    Mesmo após a negativa inicial, o Aston Villa não abandonou a negociação. O clube inglês segue procurando um atacante para atuar pelos lados do campo após a saída de Morgan Rogers para o Chelsea em uma das maiores transferências da história recente do futebol inglês.

    A expectativa é de que uma nova proposta seja apresentada ao Palmeiras com valores superiores aos 30 milhões de euros oferecidos anteriormente.

    No entanto, o cenário não altera o planejamento alviverde. Internamente, a avaliação é de que Allan ainda possui margem significativa de crescimento e pode atingir uma valorização muito superior caso mantenha sua evolução nas próximas temporadas.

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  • imago-sport-1077806496.jpgZUMA Press Wire

    Convocação pode elevar ainda mais o valor de mercado

    Além da importância esportiva, o Palmeiras também faz uma leitura financeira da situação. O clube acredita que uma eventual convocação para a seleção brasileira aumentaria significativamente o valor de mercado de Allan, tornando prematuro aceitar as propostas recebidas nesta janela.

    Na visão da diretoria, ofertas entre 30 e 35 milhões de euros ainda não representam todo o potencial econômico do jogador. A expectativa é que o atacante siga evoluindo sob o comando de Abel Ferreira e se consolide como uma das principais referências técnicas do elenco.

    A estratégia é semelhante à adotada em outras negociações recentes do clube, priorizando a valorização de jovens talentos antes de uma eventual transferência ao futebol europeu.

  • Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Abel Ferreira defende permanência das principais peças

    O discurso da comissão técnica acompanha o posicionamento da diretoria. Após a vitória sobre o Vitória, Abel Ferreira reforçou que não deseja perder atletas considerados fundamentais para a sequência da temporada.

    O treinador destacou que o Palmeiras conquistou solidez financeira suficiente para resistir às investidas do mercado internacional e priorizar seus objetivos esportivos.

    Segundo o comandante português, o clube só aceita negociar jogadores que não fazem parte dos planos da equipe, enquanto atletas importantes seguem protegidos pela capacidade financeira construída nos últimos anos.

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Allan vive crescimento constante desde a chegada ao profissional

    Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Allan estreou na equipe principal na temporada passada e rapidamente conquistou espaço entre os titulares.

    Em sua primeira temporada no profissional, disputou 54 partidas, marcou três gols e distribuiu seis assistências. Já em 2026, elevou seu desempenho, entrando em campo em 35 jogos, sendo titular em 30 deles, com seis gols marcados e quatro assistências.

    A evolução técnica, aliada à idade e à versatilidade para atuar como meia ou atacante pelos lados do campo, faz com que Allan seja tratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro.

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