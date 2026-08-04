Palmeiras recusa propostas milionárias e vê Allan como o futuro da seleção

O Palmeiras mantém uma posição firme no mercado da bola e não pretende abrir mão de Allan nesta janela de transferências. Mesmo diante de propostas milionárias de clubes da Premier League e da Serie A italiana, a diretoria alviverde entende que o atacante de 22 anos ainda não atingiu seu teto esportivo e pode se tornar um dos principais nomes da nova geração da seleção brasileira.
A convicção interna vai além do desempenho apresentado pelo jogador desde sua promoção ao elenco profissional. No entendimento do clube, Allan reúne características técnicas e potencial de evolução suficientes para participar dos próximos ciclos da seleção, cenário que influencia diretamente a decisão de rejeitar ofertas consideradas importantes do futebol europeu.