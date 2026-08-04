Palmeiras recusa propostas milionárias e vê Allan como o futuro da seleção

A permanência de Allan não está baseada apenas em questões esportivas dentro do Palmeiras. Segundo apuração do jornalista André Hernan, a diretoria acredita que o atacante pode integrar inicialmente o próximo ciclo olímpico da seleção brasileira e, posteriormente, disputar espaço no elenco principal durante a preparação para a próxima Copa do Mundo.

Essa projeção ganhou ainda mais força diante do momento vivido pela seleção. Nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), existe a expectativa de uma renovação gradual do elenco nacional, priorizando jogadores mais jovens nos próximos anos.

Após retornar ao Brasil, Carlo Ancelotti participou de reuniões na CBF nas quais um dos assuntos discutidos foi justamente a observação de novos talentos e a transição do grupo, reduzindo gradativamente a presença de atletas mais experientes.

Dentro desse cenário, o Palmeiras acredita que Allan pode aproveitar a abertura de espaço para jovens jogadores e aumentar sua relevância tanto na seleção quanto no mercado internacional.