O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 com uma campanha histórica. Após vencer o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 44 pontos em 19 partidas e passou a integrar a lista das melhores campanhas de primeiro turno da era dos pontos corridos.
Palmeiras fecha primeiro turno com 44 pontos e entra no ranking das melhores campanhas do Brasileirão
- Cesar Greco/Palmeiras
Melhores campanhas
Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, apenas algumas equipes alcançaram pontuações superiores ou iguais na primeira metade da competição. O recorde pertence ao Botafogo de 2023 e ao Corinthians de 2017, que somaram 47 pontos em 19 jogos.
Com os 44 pontos, o Palmeiras supera campanhas tradicionais de equipes campeãs e aparece ao lado de times que tiveram grandes arrancadas no campeonato.
Melhores campanhas no primeiro turno do Brasileirão desde 2003:
Botafogo (2023) - 47 pontos
Corinthians (2017) - 47 pontos
Palmeiras (2026) - 44 pontos
Cruzeiro (2014) - 43 pontos
Atlético-MG (2012) - 43 pontos
Flamengo (2025) - 43 pontos
Flamengo (2019) - 42 pontos
Mais pontos do que em campanhas vencedoras
A campanha também representa o melhor primeiro turno do Palmeiras desde a adoção do formato atual. Antes de 2026, o melhor desempenho do clube após 19 rodadas havia sido inferior: nas campanhas dos títulos brasileiros, o Verdão somou 36 pontos em 2016, 33 em 2018, 39 em 2022 e 34 em 2023 no mesmo recorte.
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