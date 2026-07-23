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Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras fecha primeiro turno com 44 pontos e entra no ranking das melhores campanhas do Brasileirão

Palmeiras
Coritiba x Palmeiras
Coritiba
Brasileirão

Com vitória sobre o Coritiba, Verdão iguala marcas históricas de Botafogo, Corinthians e Cruzeiro; campanha do time de Abel Ferreira fica entre as melhores desde 2003

O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 com uma campanha histórica. Após vencer o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 44 pontos em 19 partidas e passou a integrar a lista das melhores campanhas de primeiro turno da era dos pontos corridos.

  • Abel Ferreira Cruzeiro Palmeiras Brasileirão 2025Cesar Greco/Palmeiras

    Melhores campanhas

    Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, apenas algumas equipes alcançaram pontuações superiores ou iguais na primeira metade da competição. O recorde pertence ao Botafogo de 2023 e ao Corinthians de 2017, que somaram 47 pontos em 19 jogos.

    Com os 44 pontos, o Palmeiras supera campanhas tradicionais de equipes campeãs e aparece ao lado de times que tiveram grandes arrancadas no campeonato.

    Melhores campanhas no primeiro turno do Brasileirão desde 2003:

    Botafogo (2023) - 47 pontos

    Corinthians (2017) - 47 pontos

    Palmeiras (2026) - 44 pontos

    Cruzeiro (2014) - 43 pontos

    Atlético-MG (2012) - 43 pontos

    Flamengo (2025) - 43 pontos

    Flamengo (2019) - 42 pontos

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  • Mais pontos do que em campanhas vencedoras

    A campanha também representa o melhor primeiro turno do Palmeiras desde a adoção do formato atual. Antes de 2026, o melhor desempenho do clube após 19 rodadas havia sido inferior: nas campanhas dos títulos brasileiros, o Verdão somou 36 pontos em 2016, 33 em 2018, 39 em 2022 e 34 em 2023 no mesmo recorte.

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