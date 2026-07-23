Palmeiras fecha primeiro turno com 44 pontos e entra no ranking das melhores campanhas do Brasileirão

Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, apenas algumas equipes alcançaram pontuações superiores ou iguais na primeira metade da competição. O recorde pertence ao Botafogo de 2023 e ao Corinthians de 2017, que somaram 47 pontos em 19 jogos.

Com os 44 pontos, o Palmeiras supera campanhas tradicionais de equipes campeãs e aparece ao lado de times que tiveram grandes arrancadas no campeonato.

Melhores campanhas no primeiro turno do Brasileirão desde 2003:

Botafogo (2023) - 47 pontos

Corinthians (2017) - 47 pontos

Palmeiras (2026) - 44 pontos

Cruzeiro (2014) - 43 pontos

Atlético-MG (2012) - 43 pontos

Flamengo (2025) - 43 pontos

Flamengo (2019) - 42 pontos