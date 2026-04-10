Palmeiras define estratégia para a janela e toma decisões sobre elenco

O Palmeiras já definiu o planejamento para a janela de transferências. A diretoria entende que o elenco está praticamente fechado e concentra esforços em apenas um reforço: Danilo, do Botafogo. O volante é tratado como prioridade por Abel Ferreira, que o vê como uma peça capaz de atuar em diferentes funções no meio-campo e aumentar as possibilidades táticas da equipe.
Segundo ge e ESPN, o Verdão apresentou há cerca de um mês e meio uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), além da possibilidade de envolver o zagueiro Naves na negociação.
Apesar do interesse, o Palmeiras mantém postura cautelosa. O clube aguarda uma resposta do Botafogo, mas não pretende entrar em disputa financeira nem aumentar a oferta apresentada. No momento, Danilo é o único alvo da diretoria para esta janela.