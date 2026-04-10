Palmeiras define estratégia para a janela e toma decisões sobre elenco

A prioridade do Palmeiras é preservar a base do elenco para a sequência da temporada. Mesmo com a meta orçamentária de arrecadar R$ 400 milhões em vendas, a diretoria não trabalha com a saída de seus principais jogadores. Os casos que podem render negociações são os de Maurício, Luighi e Emi Martínez.

O meia valorizou seu mercado após a Copa do Mundo defendendo o Paraguai e desperta interesse de clubes da Itália, Espanha e Inglaterra, embora ainda não existam propostas oficiais. Internamente, o Palmeiras entende que uma eventual venda de Maurício pode ser uma oportunidade de mercado, principalmente após a perda de espaço do jogador com a chegada de Jhon Arias.

Já Luighi também pode deixar o clube. O atacante teve poucos minutos na temporada, e seus representantes enxergam uma transferência como positiva para a sequência da carreira. Emiliano Martínez também passa pelo mesmo cenário, e uma saída do Alviverde não está descartada, especialmente caso o negócio por Danilo se concretize.

Em contrapartida, o Verdão trabalha para manter dois pilares da defesa. O capitão Gustavo Gómez terá uma reunião com o diretor Anderson Barros para discutir a renovação de contrato, atualmente válido até o fim de 2027. A tendência é que as conversas avancem sem pressa, respeitando o desejo do zagueiro sobre o novo vínculo.

Murilo também está perto de ampliar seu contrato até dezembro de 2029.