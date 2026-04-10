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Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras define estratégia para a janela e toma decisões sobre elenco

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Alviverde trata Danilo como prioridade no mercado, blinda principais titulares e só admite negociações em casos específicos

O Palmeiras já definiu o planejamento para a janela de transferências. A diretoria entende que o elenco está praticamente fechado e concentra esforços em apenas um reforço: Danilo, do Botafogo. O volante é tratado como prioridade por Abel Ferreira, que o vê como uma peça capaz de atuar em diferentes funções no meio-campo e aumentar as possibilidades táticas da equipe.

Segundo ge e ESPN, o Verdão apresentou há cerca de um mês e meio uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), além da possibilidade de envolver o zagueiro Naves na negociação.

Apesar do interesse, o Palmeiras mantém postura cautelosa. O clube aguarda uma resposta do Botafogo, mas não pretende entrar em disputa financeira nem aumentar a oferta apresentada. No momento, Danilo é o único alvo da diretoria para esta janela.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mudanças pontuais

    A prioridade do Palmeiras é preservar a base do elenco para a sequência da temporada. Mesmo com a meta orçamentária de arrecadar R$ 400 milhões em vendas, a diretoria não trabalha com a saída de seus principais jogadores. Os casos que podem render negociações são os de Maurício, Luighi e Emi Martínez.

    O meia valorizou seu mercado após a Copa do Mundo defendendo o Paraguai e desperta interesse de clubes da Itália, Espanha e Inglaterra, embora ainda não existam propostas oficiais. Internamente, o Palmeiras entende que uma eventual venda de Maurício pode ser uma oportunidade de mercado, principalmente após a perda de espaço do jogador com a chegada de Jhon Arias.

    Já Luighi também pode deixar o clube. O atacante teve poucos minutos na temporada, e seus representantes enxergam uma transferência como positiva para a sequência da carreira. Emiliano Martínez também passa pelo mesmo cenário, e uma saída do Alviverde não está descartada, especialmente caso o negócio por Danilo se concretize.

    Em contrapartida, o Verdão trabalha para manter dois pilares da defesa. O capitão Gustavo Gómez terá uma reunião com o diretor Anderson Barros para discutir a renovação de contrato, atualmente válido até o fim de 2027. A tendência é que as conversas avancem sem pressa, respeitando o desejo do zagueiro sobre o novo vínculo.

    Murilo também está perto de ampliar seu contrato até dezembro de 2029.

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  • Danilo BrasilGetty Images

    Desejo por Danilo

    O Palmeiras acredita que a Copa do Mundo diminuiu a concorrência europeia por Danilo. Reserva na seleção de Carlo Ancelotti, o volante disputou quatro partidas saindo do banco e deixou o torneio sem gols ou assistências.

    A relação construída durante sua primeira passagem pelo clube é vista como um trunfo nas negociações. Revelado pelo Verdão, Danilo atuou entre 2020 e 2022, conquistou títulos importantes e soma 12 gols e oito assistências com a camisa alviverde.

    Ainda assim, a diretoria não pretende alterar sua estratégia. O clube segue confiante nas conversas, mas descarta elevar a proposta para fechar o negócio.

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    Esquema repensado e elenco fechado

    A avaliação interna é de que o Palmeiras possui o elenco mais forte da era Abel Ferreira. A contratação do zagueiro Barboza, ex-Botafogo, foi considerada suficiente para suprir a principal carência defensiva da equipe e ampliar as opções para atuar até mesmo com três zagueiros.

    Caso Danilo chegue, o entendimento é que Abel ganhará ainda mais alternativas para o meio-campo. O volante pode atuar como segundo ou terceiro homem do setor, além de permitir mudanças no posicionamento de Andreas Pereira e oferecer novas variações para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

    A janela de transferências será aberta no próximo dia 20 de julho, e o Palmeiras espera definir a negociação por Danilo antes do início oficial do período de inscrições.

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