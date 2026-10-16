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Luis Felipe Gonçalves

Osmar Stabile anuncia que não vai disputar eleição no Corinthians; saiba quem são os candidatos a presidente

Corinthians
Brasileirão

Pleito está marcado para 28 de novembro, no Parque São Jorge, e terá cinco candidatos à sucessão de Stabile

O Corinthians terá cinco candidatos à presidência na eleição marcada para 28 de novembro, no Parque São Jorge. O prazo para o registro das chapas terminou nesta quinta-feira (15), com André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes, Rozallah Santoro e Sergio Janikian na disputa. Osmar Stabile, atual presidente do clube, decidiu não concorrer.

A eleição definirá quem comandará o Timão após o mandato de Stabile, que assumiu o cargo interinamente em maio de 2025, depois do afastamento de Augusto Melo. A possibilidade de disputar um novo mandato gerou divergências em torno da interpretação do estatuto do clube, que estabelece restrições à reeleição conforme o período de permanência na presidência.

Como Stabile assumiu interinamente em 26 de maio de 2025, completaria 18 meses no cargo em 26 de novembro de 2026, apenas dois dias antes da eleição. A discussão envolvia justamente o início da contagem: a posse interina ou a eleição indireta realizada em agosto daquele ano.

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  • imago-sport-48880546.jpgSports Press Photo

    Quem são os candidatos?

    André Castro

    Com carreira no mercado financeiro, Castro ampliou sua atuação política no Corinthians nos últimos anos. O candidato chegou a afirmar publicamente que tinha um acordo com um investidor para um aporte de US$ 1 bilhão no clube.

    Em 2025, ele também participou da eleição indireta realizada pelo Conselho Deliberativo após o impeachment de Augusto Melo, processo que terminou com a escolha de Osmar Stabile para a presidência.

    Os vice-presidentes de sua chapa são Everton Roberto Dumbrovsky e Luiz Soares do Santos.

    Ilmar Schiavenato

    Ilmar foi diretor social do Corinthians entre 2012 e 2014, durante a gestão de Mário Gobbi. Ele também tentou concorrer à presidência em 2015, mas teve a candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral.

    Na ocasião, foram identificadas irregularidades na relação de conselheiros apresentada para compor sua chapa, incluindo nomes duplicados e registros sem assinatura.

    Os vice-presidentes são Susy Miranda e Ernesto Teixeira.

    José Augusto Mendes

    Zé Mendes é formado em engenharia metalúrgica pela Universidade de São Paulo (USP), possui mestrado na área e MBA pela McKinsey & Company, em Vevey, na Suíça.

    Sócio da Mendes Planejamento Estratégico desde 2008, o candidato construiu carreira executiva em diferentes empresas antes de entrar na disputa pela presidência corintiana.

    Os vice-presidentes de sua chapa são Marcelo Kahan Mandel e Mirella Havir.

    Rozallah Santoro

    Engenheiro formado pela USP e executivo do setor financeiro, Rozallah foi diretor financeiro do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo. Ele deixou o cargo em junho de 2024, alegando que o então presidente não havia cumprido promessas de campanha e não concedia autonomia aos dirigentes.

    Agora, Santoro tenta chegar à presidência do clube. Seus vice-presidentes são Joaquim Arruda e Zezinho Mansur.

    Sergio Janikian

    Economista e empresário do ramo de materiais escolares e artigos de escritório, Janikian está em seu segundo mandato como conselheiro do Corinthians e concorre pela primeira vez à presidência.

    Ele foi diretor de futebol em 2015, na gestão de Roberto de Andrade, mas permaneceu apenas três meses no cargo. Naquele período, ganhou notoriedade ao classificar o confronto com o Guarani, do Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores, como um “presente de Deus”. O Corinthians acabou eliminado da competição.

    Os vice-presidentes de sua chapa são Antonio Jorge Rachid Junior e Simone Martins dos Anjos.

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  • imago-sport-1080357760.jpgTheNews2

    Stabile decide não concorrer

    Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do Corinthians em maio de 2025, após Augusto Melo ser afastado cautelarmente. O Conselho Deliberativo aprovou o impeachment do então presidente, posteriormente confirmado pelos sócios em assembleia realizada em agosto daquele ano.

    Após a destituição de Melo, Stabile convocou uma eleição indireta, restrita aos conselheiros, e foi escolhido para comandar o clube. Desde então, a possibilidade de concorrer a um novo mandato gerou dúvidas sobre a aplicação do estatuto, especialmente em relação ao limite de 18 meses.

    Aliados do presidente e o então presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, chegaram a sugerir que Stabile renunciasse até esta quinta-feira (15), medida que poderia evitar questionamentos sobre sua candidatura. Ele, porém, optou por permanecer no cargo e não participar da disputa.

    Em carta aberta publicada nos canais oficiais do Corinthians, Stabile justificou a decisão pela necessidade de concentrar esforços na reorganização financeira do clube, especialmente nas negociações com a Caixa Econômica Federal.

    “Minha prioridade absoluta é avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente em questões estratégicas e decisivas para o futuro do Clube, como a importante negociação em andamento com a Caixa Econômica Federal. São assuntos que exigem dedicação, responsabilidade e foco integral”, afirmou.

    Nesta sexta-feira (16), Stabile e Marcelo Paz também deverão prestar esclarecimentos ao Conselho Deliberativo sobre a situação financeira do Corinthians e as declarações de Gabriel Paulista após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

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