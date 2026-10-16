Osmar Stabile anuncia que não vai disputar eleição no Corinthians; saiba quem são os candidatos a presidente

André Castro

Com carreira no mercado financeiro, Castro ampliou sua atuação política no Corinthians nos últimos anos. O candidato chegou a afirmar publicamente que tinha um acordo com um investidor para um aporte de US$ 1 bilhão no clube.

Em 2025, ele também participou da eleição indireta realizada pelo Conselho Deliberativo após o impeachment de Augusto Melo, processo que terminou com a escolha de Osmar Stabile para a presidência.

Os vice-presidentes de sua chapa são Everton Roberto Dumbrovsky e Luiz Soares do Santos.

Ilmar Schiavenato

Ilmar foi diretor social do Corinthians entre 2012 e 2014, durante a gestão de Mário Gobbi. Ele também tentou concorrer à presidência em 2015, mas teve a candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral.

Na ocasião, foram identificadas irregularidades na relação de conselheiros apresentada para compor sua chapa, incluindo nomes duplicados e registros sem assinatura.

Os vice-presidentes são Susy Miranda e Ernesto Teixeira.

José Augusto Mendes

Zé Mendes é formado em engenharia metalúrgica pela Universidade de São Paulo (USP), possui mestrado na área e MBA pela McKinsey & Company, em Vevey, na Suíça.

Sócio da Mendes Planejamento Estratégico desde 2008, o candidato construiu carreira executiva em diferentes empresas antes de entrar na disputa pela presidência corintiana.

Os vice-presidentes de sua chapa são Marcelo Kahan Mandel e Mirella Havir.

Rozallah Santoro

Engenheiro formado pela USP e executivo do setor financeiro, Rozallah foi diretor financeiro do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo. Ele deixou o cargo em junho de 2024, alegando que o então presidente não havia cumprido promessas de campanha e não concedia autonomia aos dirigentes.

Agora, Santoro tenta chegar à presidência do clube. Seus vice-presidentes são Joaquim Arruda e Zezinho Mansur.

Sergio Janikian

Economista e empresário do ramo de materiais escolares e artigos de escritório, Janikian está em seu segundo mandato como conselheiro do Corinthians e concorre pela primeira vez à presidência.

Ele foi diretor de futebol em 2015, na gestão de Roberto de Andrade, mas permaneceu apenas três meses no cargo. Naquele período, ganhou notoriedade ao classificar o confronto com o Guarani, do Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores, como um “presente de Deus”. O Corinthians acabou eliminado da competição.

Os vice-presidentes de sua chapa são Antonio Jorge Rachid Junior e Simone Martins dos Anjos.