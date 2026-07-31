O Real Madrid segue batendo recordes, depois que sua academia, a "La Fábrica", se tornou uma importante fonte de receitas financeiras vultosas.
O Real Madrid já havia quebrado seu próprio recorde há algumas semanas, quando ultrapassou os 102 milhões de euros, cifra alcançada com a venda de jogadores da academia no verão de 2017.
Mas o dia de ontem marcou o fechamento de um novo negócio, a venda de Gonzalo García ao Fulham, além de um grande avanço em outra negociação envolvendo César Palacios, que também irá para o clube inglês.
O jornal "As" noticiou que as vendas de García e Palacios aproximam o total das receitas do clube merengue com a venda de jogadores de sua academia da barreira dos 200 milhões, ou seja, cerca do dobro do melhor resultado anterior, com mais movimentações ainda não definidas.
Gonzalo se tornou a segunda maior venda concretizada pelo Real neste verão e, como o jornal "As" havia revelado anteriormente, os dirigentes de Valdebebas exigiam cerca de 60 milhões de euros pelo jogador, valor sobre o qual giraram as negociações, à espera da assinatura oficial.