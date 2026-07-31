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Os tesouros de "La Fábrica" colocam o Real Madrid no trono dos milhões

Especiais e Opinião
La Liga
Real Madrid
G. Garcia
C. Palacios
J. Ortega
F. Gonzalez
Espanha

O Real Madrid segue batendo recordes, depois que sua academia, a "La Fábrica", se tornou uma importante fonte de receitas financeiras vultosas.

O Real Madrid já havia quebrado seu próprio recorde há algumas semanas, quando ultrapassou os 102 milhões de euros, cifra alcançada com a venda de jogadores da academia no verão de 2017.

Mas o dia de ontem marcou o fechamento de um novo negócio, a venda de Gonzalo García ao Fulham, além de um grande avanço em outra negociação envolvendo César Palacios, que também irá para o clube inglês.

O jornal "As" noticiou que as vendas de García e Palacios aproximam o total das receitas do clube merengue com a venda de jogadores de sua academia da barreira dos 200 milhões, ou seja, cerca do dobro do melhor resultado anterior, com mais movimentações ainda não definidas.

Gonzalo se tornou a segunda maior venda concretizada pelo Real neste verão e, como o jornal "As" havia revelado anteriormente, os dirigentes de Valdebebas exigiam cerca de 60 milhões de euros pelo jogador, valor sobre o qual giraram as negociações, à espera da assinatura oficial.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    O negócio de García: uma excelente oportunidade econômica para o Real Madrid

    A transferência de García chegará ao valor de 40 milhões de euros, além de dois milhões de euros em variáveis, em troca de o clube inglês ficar com 70% de seus direitos esportivos.

    Havia algo claro tanto para o jogador quanto para o clube merengue: essa negociação não romperia a relação entre as duas partes. Gonzalo vai partir, mas mantém em mente a possibilidade de retornar um dia.

    O Real entende que a operação representa uma excelente oportunidade do ponto de vista econômico, além de uma chance para o crescimento de seu talento, mas não vai tirar os olhos dele no futuro. Por esse motivo, o clube manterá um direito de preferência em qualquer movimentação futura, e o fato de reter 30% dos direitos do jogador poderá lhe render valores adicionais caso ele seja negociado posteriormente com um terceiro clube.

    Já César Palacios, embora sua negociação não esteja tão avançada quanto a de Gonzalo, também está a caminho do Fulham, a menos que ocorra uma grande surpresa. Todas as partes confiam que o negócio será concretizado, mas dentro de seu próprio ritmo.

    O valor da transferência de Palacios não chegará aos números de seu companheiro, ficando entre 8 e 10 milhões de euros, conforme as variáveis, e o Real Madrid também manterá uma porcentagem de seus direitos, além de deter um direito de preferência futuro.

    Se somarmos o valor da transferência de Gonzalo às outras oito negociações fechadas pelo clube neste verão — Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García, Mario Martín e o mais recente deles, Valdinhas —, o total de receitas chega a 175,5 milhões de euros.

    E, com a conclusão da negociação de Palacios, o número poderá subir para 185,5 milhões de euros, mas a coisa não para por aí.

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  • FBL-EUR-YOUTH LEAGUE-REAL MADRID-PSGAFP

    O Real Madrid e a barreira dos 200 milhões nas vendas dos jogadores da academia

    O próximo jogador que dará ao clube um importante reforço financeiro é Jacobo Ortega, que nunca chegou sequer a disputar uma partida com a equipe principal, mas se prepara para se transferir a um dos clubes da primeira divisão europeia. 

    Como noticiou o jornal "AS", o jogador está próximo de se transferir para o Strasbourg por 8 milhões de euros, referentes a 50% dos seus direitos.

    A transferência de Jacobo Ortega elevará o total das receitas a 193,5 milhões de euros.

    Ao mesmo tempo, o Real Madrid negocia a venda de Fran González, o terceiro goleiro da equipe e goleiro da seleção espanhola sub-21, ao Sevilla.

    As negociações entre os dois clubes registraram certa lentidão devido à divergência sobre o valor financeiro e as condições esportivas, mas a impressão predominante é a de que o negócio será concretizado no final.

    Não há dúvida de que essas negociações aproximarão o Real Madrid de ultrapassar a barreira dos 200 milhões de euros em vendas de jogadores da academia.

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