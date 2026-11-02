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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Os desdobramentos do desastre de Camavinga: o Barcelona toma uma decisão arriscada

Barcelona x Aston Villa
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Blaugrana se prepara para enfrentar o Aston Villa

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Os incidentes catastróficos protagonizados pela torcida no último clássico entre Barcelona e Real Madrid, no estádio Camp Nou, colocaram o clube diante de temores crescentes de punições que podem chegar ao fechamento de seu estádio, em um cenário que trouxe à memória crises anteriores que custaram ao Blaugrana multas e sanções relacionadas à torcida.

Entre o desejo de recuperar o clima de empolgação nas arquibancadas e evitar a repetição desses incidentes, o clube optou por conceder a um setor importante de sua torcida uma nova oportunidade, depositando sua confiança no compromisso deles com os acordos firmados, na esperança de que essa medida não se transforme em fonte de uma nova crise.

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  • Retorno repleto de riscos

    E segundo o jornal Sport, o Barcelona decidiu reabrir a "arquibancada da torcida (Gol 1957)" durante o confronto com o Aston Villa na quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, marcado para esta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga.

    A decisão veio após uma reunião realizada pelos dirigentes do clube com representantes dos grupos de torcedores, que se comprometeram a manter um comportamento civilizado e respeitoso, em troca da retomada da atividade sob rigorosa fiscalização. Os membros desse grupo se concentram atrás do gol no lado sul do Camp Nou, de onde comandam os cânticos coletivos e organizam as manifestações de apoio, incluindo o erguimento de grandes bandeiras e grandes faixas, os "tifos", para motivar os jogadores.

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  • Precedentes inesquecíveis

    O Barcelona havia suspendido as atividades da arquibancada no último dia 29 de outubro, em razão dos episódios ocorridos no clássico contra o Real Madrid, que teve arremesso de objetos e uma agressão ao meio-campista do Real, Eduardo Camavinga, atingido por uma bandeira do Barcelona durante as comemorações da equipe merengue pelo seu segundo gol.

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    A La Liga havia encaminhado o caso da agressão a Camavinga ao Comitê de Disciplina, depois que trechos que circularam mostraram o jogador do Real Madrid sendo golpeado na cabeça com hastes de bandeiras por parte de alguns torcedores do Barcelona, reafirmando sua determinação em enfrentar qualquer comportamento violento.

    Essa não é a primeira crise do gênero; o Barcelona já havia suspendido as atividades da arquibancada em novembro de 2024, durante o período em que atuava no estádio de Montjuïc, depois que as torcidas organizadas exigiram que o clube arcasse com multas que chegaram a 21 mil euros devido às atitudes de alguns de seus integrantes, o que ameaçou o clube com a punição de fechamento de seu estádio, com a repetição das punições ligadas ao comportamento da torcida, algo que coloca o retorno da arquibancada diante de um teste real desta vez.

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