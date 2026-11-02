O Barcelona havia suspendido as atividades da arquibancada no último dia 29 de outubro, em razão dos episódios ocorridos no clássico contra o Real Madrid, que teve arremesso de objetos e uma agressão ao meio-campista do Real, Eduardo Camavinga, atingido por uma bandeira do Barcelona durante as comemorações da equipe merengue pelo seu segundo gol.

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A La Liga havia encaminhado o caso da agressão a Camavinga ao Comitê de Disciplina, depois que trechos que circularam mostraram o jogador do Real Madrid sendo golpeado na cabeça com hastes de bandeiras por parte de alguns torcedores do Barcelona, reafirmando sua determinação em enfrentar qualquer comportamento violento.

Essa não é a primeira crise do gênero; o Barcelona já havia suspendido as atividades da arquibancada em novembro de 2024, durante o período em que atuava no estádio de Montjuïc, depois que as torcidas organizadas exigiram que o clube arcasse com multas que chegaram a 21 mil euros devido às atitudes de alguns de seus integrantes, o que ameaçou o clube com a punição de fechamento de seu estádio, com a repetição das punições ligadas ao comportamento da torcida, algo que coloca o retorno da arquibancada diante de um teste real desta vez.

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