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Os coproprietários do Wrexham, Rob Mac e Ryan Reynolds, enviam um convite para Las Vegas a Frank Lampard e ao elenco do Coventry após a conquista do título da Championship
Uma oferta ousada para os campeões
Em uma iniciativa que combina perfeitamente o charme de Hollywood com os jogos mentais do futebol de alto nível, Mac entrou em contato com o Coventry após a conquista do título da Championship. Com o Sky Blues garantindo o título após uma goleada de 5 a 1 sobre o Portsmouth na terça-feira, Mac não perdeu tempo em oferecer uma “recompensa” que poderia ajudar nas ambições de promoção do próprio Wrexham. Nas redes sociais, Mac marcou seu parceiro Reynolds para propor uma viagem com todas as despesas pagas para Nevada.
“Parabéns ao @Coventry_City!!!!” escreveu Mac no X. “Meu amigo @VancityReynolds e eu gostaríamos de oferecer a vocês uma viagem de primeira classe para @Vegas. Por favor, estejam prontos pela manhã e voltem a tempo para o pontapé inicial no domingo. Um pouco de atraso também não faz mal.”
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Lampard mantém os pés no chão em meio à festa
Embora o elenco tenha recebido permissão para comemorar sua incrível conquista, o técnico Lampard mantém a cabeça bem mais fria. O ex-treinador do Chelsea comandou uma campanha notável que levou o Wrexham de volta à Premier League após 25 anos de ausência. Apesar do convite da diretoria do Wrexham, Lampard não tem intenção de se juntar aos jogadores para nenhuma comemoração prolongada.
Em entrevista ao talkSPORT Sports Bar, Lampard revelou seus planos discretos: “Vou para casa. Estou um pouco mais velho e prefiro manter a discrição às vezes agora. Antigamente, eu teria saído por três dias. Os rapazes podem sair hoje à noite; dei a eles alguns dias de folga e eles merecem, porque todo o trabalho está nas pernas deles ao longo da temporada e esses são momentos para aproveitar.”
A busca do Wrexham por um feito histórico continua
O que está em jogo não poderia ser mais importante para o Wrexham, que se prepara para visitar a Coventry Building Society Arena no domingo. Atualmente em sexto lugar na tabela, com 70 pontos, a equipe de Phil Parkinson mantém a última vaga nos play-offs por diferença de gols, à frente do Hull City. Uma vitória contra os campeões é quase essencial, e a oferta da Mac’s Vegas é uma tentativa irônica de garantir que o adversário chegue com uma significativa “ressaca do título”. Lampard, no entanto, exige profissionalismo: “Eles precisam estar prontos para o Wrexham porque precisamos fazer uma boa figura no último jogo em casa e, com sorte, vamos conquistar a taça após a partida.”
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E agora?
Espera-se que o Sky Blues seja oficialmente coroado e receba o troféu após a partida de domingo. Para o Wrexham, este é o primeiro de dois grandes desafios para encerrar a temporada. Após a viagem às Midlands, o time receberá o Middlesbrough, quinto colocado, no dia 2 de maio, em uma partida que poderá decidir seu destino na fase pós-temporada.