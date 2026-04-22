Os coproprietários do Wrexham, Rob Mac e Ryan Reynolds, enviam um convite para Las Vegas a Frank Lampard e ao elenco do Coventry após a conquista do título da Championship

Em uma iniciativa que combina perfeitamente o charme de Hollywood com os jogos mentais do futebol de alto nível, Mac entrou em contato com o Coventry após a conquista do título da Championship. Com o Sky Blues garantindo o título após uma goleada de 5 a 1 sobre o Portsmouth na terça-feira, Mac não perdeu tempo em oferecer uma “recompensa” que poderia ajudar nas ambições de promoção do próprio Wrexham. Nas redes sociais, Mac marcou seu parceiro Reynolds para propor uma viagem com todas as despesas pagas para Nevada.

“Parabéns ao @Coventry_City!!!!” escreveu Mac no X. “Meu amigo @VancityReynolds e eu gostaríamos de oferecer a vocês uma viagem de primeira classe para @Vegas. Por favor, estejam prontos pela manhã e voltem a tempo para o pontapé inicial no domingo. Um pouco de atraso também não faz mal.”



