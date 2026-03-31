Os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo demitem o técnico a apenas 10 semanas do início do torneio

Embora a derrota para a Alemanha tenha sido a gota d’água, o segundo mandato de Addo foi marcado pela inconsistência e pelos maus resultados. Durante esse período, ele conquistou apenas oito vitórias em 22 partidas, sofrendo nove derrotas.

Em seu comunicado oficial, a GFA escreveu: “A Federação de Futebol de Gana (GFA) rescindiu o contrato com o técnico da seleção masculina principal (Black Stars), Otto Addo, com efeito imediato.”

“A Federação deseja agradecer sinceramente a Otto Addo por sua contribuição à equipe e lhe deseja boa sorte em seus futuros empreendimentos. A Federação de Futebol de Gana comunicará a nova direção técnica dos Black Stars oportunamente.”