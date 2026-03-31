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Os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo demitem o técnico a apenas 10 semanas do início do torneio
Gana toma medidas drásticas após a derrota para a Alemanha
A Federação de Futebol de Gana (GFA) tomou a drástica decisão de demitir Addo poucas horas após a derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em Stuttgart. Apesar de terem sido observados sinais de melhora durante o amistoso, a GFA agiu rapidamente para encerrar a segunda passagem do técnico de 50 anos no comando. O momento é particularmente delicado, dada a proximidade do torneio na América do Norte. Os Black Stars devem estrear na Copa do Mundo contra o Panamá em menos de três meses, mas agora o farão sob nova liderança, enquanto a federação busca um novo técnico.
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A péssima fase da equipe obriga a GFA a tomar medidas
Embora a derrota para a Alemanha tenha sido a gota d’água, o segundo mandato de Addo foi marcado pela inconsistência e pelos maus resultados. Durante esse período, ele conquistou apenas oito vitórias em 22 partidas, sofrendo nove derrotas.
Em seu comunicado oficial, a GFA escreveu: “A Federação de Futebol de Gana (GFA) rescindiu o contrato com o técnico da seleção masculina principal (Black Stars), Otto Addo, com efeito imediato.”
“A Federação deseja agradecer sinceramente a Otto Addo por sua contribuição à equipe e lhe deseja boa sorte em seus futuros empreendimentos. A Federação de Futebol de Gana comunicará a nova direção técnica dos Black Stars oportunamente.”
Addo mantém-se desafiador na coletiva de imprensa final
Antes de ser informado de sua demissão em uma reunião pós-jogo, Addo falou com a imprensa sobre o progresso alcançado por sua equipe. Abdul Fatawu, do Leicester City, havia empatado momentaneamente contra a Alemanha, e o técnico considerou que o desempenho representou um avanço em relação à recente goleada de 5 a 1 sofrida contra a Áustria.
“Melhoramos muito se compararmos este jogo com o jogo contra a Áustria”, disse Addo. “Aprendemos muito e, para nós, é sempre bom ter esse tipo de experiência. Mesmo tendo perdido, estamos levando tudo conosco. Para nós, foi muito, muito bom enfrentar um adversário dessa qualidade.”
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E agora?
Encontrar um substituto é agora o principal objetivo de Gana, enquanto se prepara para um verão repleto de desafios. O novo técnico terá pouco tempo para se adaptar, com amistosos cruciais antes do torneio contra o México e o País de Gales marcados para o final de maio e início de junho, a fim de ajudar a criar coesão.
O teste definitivo aguarda em 23 de junho, quando Gana enfrentará a Inglaterra de Thomas Tuchel em Foxborough, Massachusetts. Atualmente em baixa de rendimento, com quatro derrotas nas últimas cinco partidas, as Estrelas Negras precisam encontrar estabilidade rapidamente se quiserem superar um grupo que também conta com a Croácia, finalista de 2018.