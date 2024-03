Onde assistir a Nottingham Forest x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Liverpool visita o Nottingham Forest na tarde deste sábado (2), a partir das 12h (de Brasília), no City Ground, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Apesar de vir de goleada sofrida na partida anterior, o Nottingham Forest se manteve na 17ª posição, com 24 pontos. Em casa, a equipe quer mostrar sua força diante do poderoso adversário, já que vê do retrovisor os times que estão na zona de rebaixamento.

O Liverpool, por sua vez, é o líder com 60 pontos e sabe que precisa ganhar para permanecer na ponta da tabela sem depender de outros resultados. Os chegam embalados para o duelo, após conquistarem a Copa da Inglaterra, e também avançarem na Copa da Liga.