Onde assistir a Liverpool x Burnley ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Querendo se manter na ponta da tabela, o Liverpool encara o Burnley na tarde deste sábado (10), a partir das 12h (de Brasília), no Anfield, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota em clássico, o Liverpool viu os adversários se aproximarem na disputa pelo título. Líder com 51 pontos, os Reds contam com o apoio de sua torcida para se recuperar na competição e continuar na ponta. A lista de desfalques, entretanto, continua cheia.

Do outro lado, o Burnley vive situação complicada e está dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 13 pontos. A equipe não vence há cinco rodadas e quer surpreender o poderoso rival.

