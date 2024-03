Onde assistir a Fulham x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fulham e Tottenham se enfrentam na tarde deste sábado (16), a partir das 14h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, o Fulham estacionou na 12ª posição, com 35 pontos. O time mandante não está ameaçado pelo rebaixamento, mas também está londe da zona de classificação às competições europeias. Mesmo assim, vai em busca do triunfo no duelo londrino.

O Tottenham, por sua vez, é o quinto colocado, com 53 pontos. Os Spurs lutam pela vitória para tentar encerrar a rodada dentro do G-4. O time, entretanto, tem uma série de desfalques por lesões.