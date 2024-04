Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mineiro

Equipes decidem o título neste domingo (7), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Atlético-MG decidem o título do Campeonato Mineiro 2024 na tarde deste domingo (7), a partir das 15h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. No primeiro jogo, as equipes empararam por 2 a 2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para MG) na TV aberta, do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro entra em campo com a vantagem do empate. A Raposa terminou na liderança do Grupo A, enquanto na semifinal eliminou o Tombense por 3 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Atlético-MG precisa de uma vitória simples para conquistar o penta. Na primeira fase do estadual, o Galo terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Já na semi, deixou para trás o América-MG por 3 a 2 no agregado.

Mais artigos abaixo