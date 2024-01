Onde assistir a Chelsea x Middlesbrough ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), em Stamford Bridge; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Middlesbrough se enfrentam nesta terça-feira-feira (23), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, pelo jogo de volta semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Após sair derrotado no jogo de ida por 1 a 0, com gol de Hayden Hackney, o Chelsea precisa ir com força máxima para confirmar sua classificação à final da Copa da Liga Inglesa. Porém, para este jogo, a equipe de Pochettino terá uma longa lista de desfalques, incluído o goleiro Robert Sánchez e Cristopher Nkunku.

Do outro lado, o Middlesbrough comandado pela lenda Michael Carrick vem com força máxima para defender a vitória conquista em casa no jogo de ida. A equipe ainda terá desfalques de jogadores que estão servindo suas seleções na Copa da África e da Ásia.

