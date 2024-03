Onde assistir a Chelsea x Burnley ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Chelsea recebe o Burnley na tarde deste sábado (30), a partir das 12h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Longe da zona de classificação para as competições europeias, o Chelsea busca o triunfo para tentar subir na tabela. A equipe ocupa o 11º lugar, com 39 pontos e sabe que se quiser alcançar o G-6 não pode mais tropeçar.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o está na 19ª posição, com 17 pontos. O time visitante sonha em sair da zona de rebaixamento e, para isso, promete lutar muito pela vitória em Londres.