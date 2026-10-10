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'Olhe para o Arsenal e para Arteta!' - Fabregas apoia técnicos sob pressão e destaca 'enorme respeito' pelo técnico da Roma, Gasperini, antes de confronto com o Como
Arteta, o modelo de paciência
Fàbregas usou a notável reviravolta de Arteta no Arsenal como principal exemplo de por que as hierarquias do futebol precisam parar de demitir treinadores cedo demais. Tendo iniciado sua trajetória como técnico em 2023, o comandante do Como viveu uma ascensão meteórica, desempenhando papel fundamental para levar o clube ao acesso antes de alcançar um marco impressionante na última temporada, ao guiá-lo até a Champions League em apenas duas temporadas. A partir dessa rápida ascensão, ele acredita que a cultura dos resultados imediatos está prejudicando o jogo.
"Eu assisti ao Arsenal e Mikel Arteta acabou de renovar seu contrato com o clube. Agora você pode ver os resultados do trabalho dele, mas no início ele não foi bem, deixou as pessoas criticarem e falarem. Temos de ter ideias claras. Normalmente, embora reconhecidamente nem sempre, os resultados chegam depois de alguns meses", insistiu Fàbregas durante sua entrevista pré-jogo.
O ex-meio-campista também criticou a influência de diretores que, na visão dele, às vezes ultrapassam seus limites e deixam o ego ditar decisões esportivas. "Na minha visão, um técnico precisa colocar os jogadores em campo com convicção. Eu vejo, sim, uma questão de ego aí, inclusive com diretores. Como você pode demitir um técnico depois de apenas dois jogos? O diretor esportivo às vezes sente que deveria ser técnico. No que me diz respeito, sinto que um técnico deveria ter muita força, não poder, sobre o sistema em que joga, sobre que tipo de jogador é necessário. Vendo de fora o que acontece quando um técnico perde."
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Respeito pela longevidade de Gasperini
Voltando sua atenção para o próximo confronto no Stadio Sinigaglia, Fabregas rasgou elogios a Gasperini, da Roma. Depois de assumir o comando da Roma no ano passado, após uma bem-sucedida passagem de nove anos à frente da Atalanta, o experiente treinador causou impacto imediato ao levar os Giallorossi à Liga dos Campeões, além de liderar a atual classificação da Serie A após as cinco primeiras rodadas da temporada. Gasperini há muito tempo construiu a reputação de lançar jovens talentos e implementar um estilo de jogo ofensivo e de alta intensidade, que faz com que suas equipes consistentemente superem as expectativas.
"Há muitos elementos que geram debate e dos quais a mídia gosta, mas é uma partida importante contra um grande time e um grande treinador. Tenho grande respeito pela forma como eles jogam. A Roma é uma equipe muito positiva e ofensiva, que leva muitos homens ao ataque. Gian Piero Gasperini ajudou muitos jogadores a dar um salto em suas carreiras. Nós dois gostamos de ser ofensivos, de usar a movimentação, e os jogos deles são divertidos de assistir. Gasperini trabalha há 30 anos, então só é possível admirar sua abordagem. Tenho um respeito enorme, ele realmente acredita no que faz", acrescentou Fabregas.
Navegando pelo desafio europeu
A transição para a Champions League tem sido um grande aprendizado para o Como, um clube que historicamente esteve muito longe do glamour da elite do futebol continental. No entanto, o time se adaptou muito bem, iniciando sua campanha europeia em grande estilo com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, e agora se prepara para viajar para enfrentar o Feyenoord em seu segundo compromisso, na quarta-feira.
"Ao disputar muitos jogos, preciso fazer um bom trabalho para entender como a equipe está reagindo, porque nunca fizemos isso antes, e não posso simplesmente explicar a eles como fazer. Temos que nos acostumar com isso o mais rápido possível, com o maior número possível de jogadores, para que todos tenham sua oportunidade. Eu também me pergunto se estou mais preocupado ou curioso para ver como reagimos. Quero ver como isso vai acontecer, também pela minha própria experiência como treinador, e só o tempo dirá", admitiu o técnico enquanto se prepara para o pontapé inicial de domingo.
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Problemas com lesões e profundidade do elenco
Os problemas no elenco seguem afetando os dois lados na reta de chegada para o fim de semana. Enquanto a Roma lida com a perda de seu goleiro principal, o Como sofreu um golpe em sua linha de ataque depois que Moise Kean retornou da data Fifa com um problema físico.
"Kean ficará fora por pelo menos uma semana a 10 dias, ele sofreu uma pancada forte contra a Bélgica. Falei com Roberto Mancini e com Kean, me disseram que existe a possibilidade de utilizá-lo com outro centroavante, mas neste momento eu não vejo isso. Na minha cabeça, Svilar foi o melhor goleiro da Serie A nas últimas duas temporadas. Isso não muda nada para mim, mas eu vi com meus próprios olhos Svilar dar muitos pontos à Roma", concluiu Fabregas.
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