Fàbregas usou a notável reviravolta de Arteta no Arsenal como principal exemplo de por que as hierarquias do futebol precisam parar de demitir treinadores cedo demais. Tendo iniciado sua trajetória como técnico em 2023, o comandante do Como viveu uma ascensão meteórica, desempenhando papel fundamental para levar o clube ao acesso antes de alcançar um marco impressionante na última temporada, ao guiá-lo até a Champions League em apenas duas temporadas. A partir dessa rápida ascensão, ele acredita que a cultura dos resultados imediatos está prejudicando o jogo.

"Eu assisti ao Arsenal e Mikel Arteta acabou de renovar seu contrato com o clube. Agora você pode ver os resultados do trabalho dele, mas no início ele não foi bem, deixou as pessoas criticarem e falarem. Temos de ter ideias claras. Normalmente, embora reconhecidamente nem sempre, os resultados chegam depois de alguns meses", insistiu Fàbregas durante sua entrevista pré-jogo.

O ex-meio-campista também criticou a influência de diretores que, na visão dele, às vezes ultrapassam seus limites e deixam o ego ditar decisões esportivas. "Na minha visão, um técnico precisa colocar os jogadores em campo com convicção. Eu vejo, sim, uma questão de ego aí, inclusive com diretores. Como você pode demitir um técnico depois de apenas dois jogos? O diretor esportivo às vezes sente que deveria ser técnico. No que me diz respeito, sinto que um técnico deveria ter muita força, não poder, sobre o sistema em que joga, sobre que tipo de jogador é necessário. Vendo de fora o que acontece quando um técnico perde."