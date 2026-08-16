Segundo a Sky Sports, a Escócia fechou um contrato de dois anos para fazer de Pocognoli seu novo técnico principal no domingo. Pocognoli assume o lugar de Steve Clarke, que deixou o cargo depois de a Escócia sofrer uma eliminação precoce da Copa do Mundo, conseguindo apenas uma vitória em três partidas.

A Federação Escocesa de Futebol identificou Pocognoli como seu principal alvo para revitalizar o elenco. Pocognoli está disponível como agente livre desde que deixou o Monaco em junho. Antes de sua passagem pela França, Pocognoli conduziu de forma marcante o Union Saint-Gilloise ao seu primeiro título da liga belga em 90 anos. O treinador belga também traz familiaridade com o futebol britânico, tendo jogado por West Bromwich Albion e Brighton durante a carreira como jogador.