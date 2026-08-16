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Oficial: Escócia confirma a nomeação de Sebastien Pocognoli como técnico em contrato de dois anos
Uma nova era começa para a Escócia
Segundo a Sky Sports, a Escócia fechou um contrato de dois anos para fazer de Pocognoli seu novo técnico principal no domingo. Pocognoli assume o lugar de Steve Clarke, que deixou o cargo depois de a Escócia sofrer uma eliminação precoce da Copa do Mundo, conseguindo apenas uma vitória em três partidas.
A Federação Escocesa de Futebol identificou Pocognoli como seu principal alvo para revitalizar o elenco. Pocognoli está disponível como agente livre desde que deixou o Monaco em junho. Antes de sua passagem pela França, Pocognoli conduziu de forma marcante o Union Saint-Gilloise ao seu primeiro título da liga belga em 90 anos. O treinador belga também traz familiaridade com o futebol britânico, tendo jogado por West Bromwich Albion e Brighton durante a carreira como jogador.
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Abraçando a torcida apaixonada
Em sua nomeação oficial, Pocognoli expressou imenso orgulho por assumir o comando da seleção nacional. Pocognoli destacou o entusiasmo lendário da torcida escocesa como um fator importante em sua decisão.
Pocognoli disse: "É uma honra ser convidado para me tornar o técnico da seleção da Escócia. Quando soube pela primeira vez do interesse, fiquei imediatamente empolgado com a oportunidade. Os torcedores da Escócia são famosos por sua paixão, mais recentemente na Copa do Mundo nos EUA, e eu mesmo vivi isso como jogador da Bélgica quando nos enfrentamos em 2013. Junto com minha comissão técnica, farei tudo o que puder para dar a eles um time do qual possam se orgulhar e dar continuidade ao sucesso que já foi alcançado pelo meu antecessor."
Preparações táticas imediatas
Pocognoli pretende dar sequência às bases deixadas por Clarke e implementar sua abordagem tática moderna. Pocognoli reconhece que o tempo é curto antes de seus primeiros jogos à beira do campo.
Pocognoli acrescentou: "Desde que as negociações começaram, venho fazendo muita pesquisa, fazendo muitas perguntas e observando áreas nas quais podemos evoluir. Estou extremamente animado com essa perspectiva e ansioso para trabalhar com os jogadores para alcançar ainda mais sucesso. Não temos muito tempo até a primeira concentração, então as próximas semanas serão dedicadas à preparação para a Liga das Nações da UEFA e à colocação desses planos em prática no campo de treino quando nos reunirmos no próximo mês."
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O que vem a seguir para a seleção?
Olhando para frente, Pocognoli precisa imediatamente voltar o foco para sua campanha de estreia na Liga das Nações da Uefa no próximo mês. A Escócia buscará recuperar rapidamente o embalo competitivo sob o comando de Pocognoli.
O objetivo final de longo prazo para Pocognoli será conduzir os processos de qualificação para garantir vagas na Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030, na esperança de estabelecer uma presença consistente em grandes torneios internacionais.
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